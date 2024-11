Explicațiile lui Pera  Selecționerul dezvăluie de ce nu a convocat-o pe  Cristina Laslo pentru CE de handbal: „Ea a luat decizia”

Florentin Pera (45 de ani), selecționerul naționalei de handbal feminin a României, a explicat de ce nu a convocat-o pe jucătoarea Cristina Laslo (28 de ani) pentru Campionatul European din finalul acestui an.

România va participa în perioada 28 noiembrie - 15 decembrie la competiția care se va desfășura în Austria, Ungaria și Elveția.

Florentin Pera explică neconvocarea Cristinei Laslo: „Ea a transmis că se retrage”

Din lotul României lipsește Cristina Laslo, care în vară a cerut demiterea antrenorului de la Gloria Bistrița, care este tot Florentin Pera, echipă pentru care aceasta evolua.

Apoi, în octombrie, jucătoarea a fost exclusă din lot după partida contra Coronei Brașov. Conducerea Gloriei Bistrița a explicat: „din motive de indisciplină și randament scăzut” .

Selecționerul Pera recunoaște că a existat un conflict, însă a refuzat să îl comenteze și a explicat că Laslo nu a fost convocată pentru că anunțase Federația că se retrage din națională.

„Cristina a fost pusă căpitan al echipei naţionale de către mine. Eu am avut foarte multă încredere în ea, am susţinut-o. Într-adevăr, la club au apărut anumite probleme pe care nu vreau să le discut la echipa naţională.

Am introdus-o în lista lărgită de 35 de jucătoare în ideea în care Cristina poate fi o soluţie pentru Campionatul European.

După Trofeul Carpaţi ea a transmis Federaţiei Române de Handbal că se retrage pentru o perioadă nedeterminată de la naţională. În aceste condiţii ea nu mai putea fi convocată. Îmi pare rău că a luat această decizie.

Important este acum să susţinem aceste jucătoare tinere care sunt la echipa naţională şi care îşi doresc. După cum bine ştiţi, eu nu fac rabat de la indisciplină. Îmi doresc o echipă unită, îmi doresc linişte şi o atmosferă propice performanţei”, a declarat Pera, potrivit agerpres.ro.

Au fost cazuri când Laslo, deși nu juca, intra la pauză în vestiar și își certa colegele. surse din cadrul echipei Gloria Bistrița, pentru gsp.ro

Florentin Pera: „Se întâmplă și la alte naționale”

Selecționerul a explicat că și alte jucătoare valoroase nu sunt convocate la naționalele lor.

„Sigur că toate discuţiile astea nu fac bine, dar sunt lucruri care se întâmplă la orice echipă.

Nici la naţionala Danemarcei nu e convocată Toft, aşa cum am înţeles că şi din lotul Olandei vor lipsi jucătoare de valoare, cu nume.

Deci acest lucru se întâmplă şi la alte naţionale, aşa că cel mai important este să susţinem aceste jucătoare care fac parte acum din naţionala României”, a mai spus Pera.

Florentin Pera și exemplul Cristina Neagu: „Nu a condiționat niciodată venirea”

Întrebat dacă Laslo va accepta să revină la naţională dacă el nu mai este selecţioner, Pera a dat-o exemplu pe Cristina Neagu, care a venit de fiecare dată „cu sufletul”, indiferent de selecționer.

„Eu am lucrat cu foarte multe jucătoare la naţionala României şi nu numai la naţională. Am avut şansa să antrenez campioane olimpice, mondiale sau câştigătoare de Liga Campionilor. Şi nu am avut probleme.

Am avut-o pe Cristina Neagu doi ani ca principal şi trei ca secund la naţională. Deci în cinci ani nu am avut nicio problemă, a fost o profesionistă desăvârşită care şi-a făcut datoria pentru naţională, a venit de fiecare dată cu sufletul.

Nu a condiţionat niciodată venirea. Şi în cariera ei a avut foarte mulţi antrenori la naţională. Neagu e un exemplu pentru toate jucătoarele ”, a încheiat selecționerul.

Lotul României pentru Campionatul European și Golden League

Portari: Bianca Curmenţ, Diana Ciucă, Daciana Hosu

Jucătoare: Bianca Bazaliu, Alisia Boiciuc, Oana Bors, Daria Bucur, Mirabela Coteţ, Alexandra Dindiligan, Sorina Grozav, Alicia Gogîrlă, Ştefania Jipa, Corina Lupei, Rebeca Necula, Lorena Ostase, Andreea Popa, Sonia Seraficeanu, Ştefania Stoica.

Euro 2024, fără Cristina Neagu

Euro 2024, găzduit de Ungaria, Elveția și Austria, va fi primul turneu cu 24 de echipe la start.

Meciurile din grupele preliminare se vor disputa la Debrecen (A și B), Basel (C și D) și Innsbruck (E și F), iar partidele din grupele principale la Debrecen și Viena, capitala Austriei urmând a găzdui și fazele finale.

Primele două clasate în fiecare grupă preliminară se vor califica în grupele principale.

Cea mai bună performanță a tricolorelor este medalia de bronz din 2010. Va fi primul Campionat European fără Cristina Neagu în lot, golgeter all-time al competiției (303 goluri). Handbalista a decis să-și încheie cariera la reprezentativă după CM 2023.