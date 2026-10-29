- Florin Gardoș (38 de ani), manager general la Chindia Târgoviște, a făcut o remarcă ironică, după înfrângerea cu Dinamo, scor 2-5, în etapa #2 din grupele Cupei României.
Oficialul formației din Liga 2 s-a declarat extrem de bucuros să se întoarcă pe Arena Națională, unde a cunoscut succesul alături de FCSB, pe vremea când era încă în activitate.
Florin Gardoș: „Protocolul bun”
Fostul fundaș central i-a felicitat pe „câini” atât pentru victorie și rezultatele obținute până acum, cât și pentru protocolul oferit oaspeților.
Remarca lui Gardoș vine în contextul scandalului izbucnit după Sepsi - Dinamo, când Andrei Nicolescu s-a declarat nemulțumit de protocolul pus la dispoziție în loja în care se aflau oficialii liderului din Superliga.
„Deși rezultatul n-a fost favorabil, a fost o plăcere să mă reîntorc pe stadionul pe care am trăit atâtea amintiri. Felicitări celor de la Dinamo, o echipă foarte bine antrenată, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare.
PS: protocolul bun, am atasat o poză în primul comentariu”, a scris Florin Gardoș pe Facebook.
După înfrângerea de pe Arena Națională, Chindia Târgoviște a ajuns la două eșecuri consecutive în grupa din Cupa României și este ca și eliminată înaintea ultimei etape.
În Liga 2, dâmbovițenii o duc mult mai bine. Se află pe locul 3, cu 24 de puncte, 3 în spatele liderului Poli Timișoara, după primele 11 etape.
Clasament grupa D Cupa României
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo București
|2
|6
|2
|U Craiova
|1
|3
|3
|FC Voluntari
|1
|3
|4
|FC Bacău
|2
|1
|5
|Sporting Liești
|2
|1
|6
|Chindia Târgoviște
|2
|0