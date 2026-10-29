Florin Gardoș (38 de ani), manager general la Chindia Târgoviște, a făcut o remarcă ironică, după înfrângerea cu Dinamo, scor 2-5, în etapa #2 din grupele Cupei României.

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Oficialul formației din Liga 2 s-a declarat extrem de bucuros să se întoarcă pe Arena Națională, unde a cunoscut succesul alături de FCSB, pe vremea când era încă în activitate.

Florin Gardoș: „Protocolul bun”

Fostul fundaș central i-a felicitat pe „câini” atât pentru victorie și rezultatele obținute până acum, cât și pentru protocolul oferit oaspeților.

Remarca lui Gardoș vine în contextul scandalului izbucnit după Sepsi - Dinamo, când Andrei Nicolescu s-a declarat nemulțumit de protocolul pus la dispoziție în loja în care se aflau oficialii liderului din Superliga.

„Deși rezultatul n-a fost favorabil, a fost o plăcere să mă reîntorc pe stadionul pe care am trăit atâtea amintiri. Felicitări celor de la Dinamo, o echipă foarte bine antrenată, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare.

PS: protocolul bun, am atasat o poză în primul comentariu”, a scris Florin Gardoș pe Facebook.

Protocolul de la meciul Dinamo - Chindia/ Foto: Facebook @Florin Gardoș

După înfrângerea de pe Arena Națională, Chindia Târgoviște a ajuns la două eșecuri consecutive în grupa din Cupa României și este ca și eliminată înaintea ultimei etape.

În Liga 2, dâmbovițenii o duc mult mai bine. Se află pe locul 3, cu 24 de puncte, 3 în spatele liderului Poli Timișoara, după primele 11 etape.

Clasament grupa D Cupa României

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo București 2 6 2 U Craiova 1 3 3 FC Voluntari 1 3 4 FC Bacău 2 1 5 Sporting Liești 2 1 6 Chindia Târgoviște 2 0

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