Gardoș, impresionat de protocol FOTO. Gluma făcută de oficialul Chindiei, după meciul cu Dinamo: „Bun!”
Florin Gardoș (stânga)/ Foto: Facebook @Florin Gardoș
Cupa Romaniei

Gardoș, impresionat de protocol FOTO. Gluma făcută de oficialul Chindiei, după meciul cu Dinamo: „Bun!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 09:37
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 10:03
  • Florin Gardoș (38 de ani), manager general la Chindia Târgoviște, a făcut o remarcă ironică, după înfrângerea cu Dinamo, scor 2-5, în etapa #2 din grupele Cupei României.
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Oficialul formației din Liga 2 s-a declarat extrem de bucuros să se întoarcă pe Arena Națională, unde a cunoscut succesul alături de FCSB, pe vremea când era încă în activitate.

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Florin Gardoș: „Protocolul bun”

Fostul fundaș central i-a felicitat pe „câini” atât pentru victorie și rezultatele obținute până acum, cât și pentru protocolul oferit oaspeților.

Remarca lui Gardoș vine în contextul scandalului izbucnit după Sepsi - Dinamo, când Andrei Nicolescu s-a declarat nemulțumit de protocolul pus la dispoziție în loja în care se aflau oficialii liderului din Superliga.

„Deși rezultatul n-a fost favorabil, a fost o plăcere să mă reîntorc pe stadionul pe care am trăit atâtea amintiri. Felicitări celor de la Dinamo, o echipă foarte bine antrenată, iar rezultatele nu sunt întâmplătoare.

PS: protocolul bun, am atasat o poză în primul comentariu”, a scris Florin Gardoș pe Facebook.

Protocolul de la meciul Dinamo - Chindia/ Foto: Facebook @Florin Gardoș Protocolul de la meciul Dinamo - Chindia/ Foto: Facebook @Florin Gardoș
Protocolul de la meciul Dinamo - Chindia/ Foto: Facebook @Florin Gardoș

După înfrângerea de pe Arena Națională, Chindia Târgoviște a ajuns la două eșecuri consecutive în grupa din Cupa României și este ca și eliminată înaintea ultimei etape.

În Liga 2, dâmbovițenii o duc mult mai bine. Se află pe locul 3, cu 24 de puncte, 3 în spatele liderului Poli Timișoara, după primele 11 etape.

Clasament grupa D Cupa României

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo București26
2U Craiova13
3FC Voluntari13
4FC Bacău21
5Sporting Liești21
6Chindia Târgoviște20

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