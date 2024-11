 „Să fim mult mai inteligenți” Florin Niță , despre meciul cu Kosovo din Nations League și concurența pe postul de portar + Apel la fani

România - Kosovo. Florin Niță (37 de ani), portarul naționalei, a vorbit despre pregătirea „dublei” din Nations League, cu accent pe primul meci, care ne poate asigura locul 1 în grupă.

Meciurile cu Kosovo și Cipru pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, primul, respectiv Prima TV, al doilea.

România este lider cu maximum de puncte în grupa 2 din Liga C a Nations League, iar un egal cu Kosovo ne asigură matematic locul 1.

Florin Niță: „Trebuie să rămânem o familie unită”

Portarul naționalei a prefațat meciul cu Kosovo, a vorbit despre atmosfera din interiorul echipei și despre concurența pe postul de portar.

„Băieții sunt destul de conectați la această acțiune. Toți ne dorim să facem două meciuri bune.

Vrem să facem un prim meci bun, cel cu Kosovo și să ne asigurăm primul loc, să terminăm grupa cum am început-o, cu o victorie, dar tragetul nostru este să terminăm cu două victorii.

Avem nevoie de concentrare, dăruire și să fim atenți la detaliile tehnice de pe margine ale lui Mister”.

Niță are și un sfat pentru coechipieri: „Să rămână cu picoarele pe pământ, conectați la meciurile pe care le avem și sunt convins că vor da 100% pe teren și să rămânem o familie unită, doar asa vom reuși”, a declarat Florin Niță pentru FRF TV.

Întrebat de cât de mare e concurența pe postul său și despre convocarea în premieră a lui Sava, Niță a răspuns:

„România nu a dus lipsă de portari buni, mă bucur că sunt aici și îi cunosc și pe ceilalți portari care au rezultate bune și se alatură și ei echipei naționale.

E o competiție bună, dacă nu ar fi, n-am avea nici rezultate, dar în afara terenului suntem frați ”.

Florin Niță: „Trebuie să fim mult mai inteligenți și să câștigăm pe teren”

Niță a fost întrebat și despre cât de mult a crescut în popularitate în urma turneului final de Euro 2024.

„Am sesizat că oamenii mă opresc mai des pe stradă, dar eu mă consider un om normal, cum am fost și până acum, nu vreau să fiu cu nasul pe sus. Am observat lumea din jurul meu, încearcă să facă poze cu mine sau să ceară un autograf, am văzut după acest Euro”.

Niță le cere suporterilor să evite orice mesaj sau atitudine care ar putea aduce sancțiuni naționalei:

„Îmi doresc din tot sufletul să fie și suporterii echilibrați cum suntem și noi, să dea dovadă de caracter și să nu afișeze tot felul de bannere sau să strige împotriva lor, pentru că ei asta așteaptă.

Noi trebuie să fim mult mai inteligenți și să câștigăm partida pe teren, nu doar în tibune”, a mai declarat Florin Niță.