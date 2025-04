„Nu-mi vând casa pentru asta” Șumudică a rămas la Rapid doar din cauza banilor + Plin de încredere: „Sunt unul dintre cei mai buni antrenori români”

Rapid - FCSB. Antrenorul Marius Șumudică (54 de ani) a dezvăluit că a rămas la Rapid doar pentru a nu fi nevoit să plătească despăgubiri: „Nu-mi vând casa pentru o lună rămasă de contract”.

Tehnicianul a dezmințit zvonurile conform cărora ar fi cerut ca mai mulți jucători să plece în această vară, în cazul în care el va rămâne în Giulești.

Șumudică e sigur că este unul dintre cei mai buni antrenori români. Susține că omologii săi i-au transmis acest lucru.

După înfrângerea cu FC Hermannstadt din semifinalele Cupei României, Șumudică a vrut să plece de la Rapid. Și-a anunțat demisia în fața suporterilor, dar conducerea l-a convins să rămână.

RAPID - FCSB. Marius Șumudică: „Să demonstrăm că a fost un accident”

Șumudică a prefațat derby-ul cu FCSB. În turul play-off-ului, giuleștenii au fost aproape de o victorie uriașă, dar au fost egalați în prelungiri, scor 3-3.

„Ce pot să spun, un derby, un meci cu echipa de primul loc, trebuie să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident (n.r - în Cupa Românei), iar valoarea Rapidului este alta.

Am pregătit acest meci la victorie, trebuie să-l câștigăm, au mai rămas 15 puncte în joc și sperăm să câștigăm cât mai multe pentru a ne apropia de locul 4.

Mă simt foarte bine, am încredere în băieții pe care îi conduc, în echipă și cred cu tărie că mâine vom reuși să câștigăm. La ce discuții au fost în cadrul grupului, cred că băieții sunt pregătiți 100% și vor face tot posibilul să câștige acest joc.

Fac apel la jucătorii mei, este un joc foarte important pentru acest club, sunt rivalii noștri și vom încerca să facem un rezultat pozitiv”, a declarat Șumudică.

O clauză l-a ținut pe Șumudică la Rapid: „Nu pot să-mi vând casa ca să plătesc despăgubiri”

După o ședință care a avut loc joi, Șumudică a fost convins de acționarii clubului să continue la Rapid. Spune că el nu și-ar fi dorit să o facă, dar nu este dispus să achite clauza de reziliere a contractului.

„Ați văzut că am ieșit și la autocare și am zis. Mi-am pus și eu niște întrebări și mi le pun și acum.

Mesajul meu a fost clar. Da, recunosc, am vrut să întrerup contractul, să plec. Am vrut să fac un șoc la echipă, mai erau șanse, sunt și în momentul de față, se joacă, sunt 15 puncte în joc, dar ținând cont că am venit din dragoste la clubul ăsta, am vrut să fac un șoc la echipa mea.

Am avut o ședință clară cu cei doi acționari și cu Săpunaru, mi-au transmis că nu așa se poate rupe un contract, mi-au transmis că există și consecințe clare.

Am înțeles, eu nu pot acum, pentru o lună rămasă de contract, să vând o casă ca să plătesc despăgubiri clubului Rapid.

E adevărat că există nemulțumiri din partea multor persoane, mi-am asumat, am vrut să fac acel pas. Mai mulți jucători au venit la mine și mi au spus că nu este vina mea, și-au asumat și am zis că vom merge până la capăt.

Până la urmă fac ceea ce-mi place, fac meseria pe care mi-am ales-o, cu bune cu rele. Vedeți ce se întâmplă cu Ancelotti, cu Mourinho, cu Guardiola... Și acolo se investesc sute de milioane”, a explicat tehnicianul.

150.000 de euro este suma pe care trebuie să o plătească Marius Șumudică pentru a putea rupe contractul cu Rapid.

Marius Șumudică dezminte zvonurile: „Să vedem și noi pozele”

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora Șumudică nu-i mai vrea la club pe Claudiu Petrila, Răzvan Onea și Andrei Borza, jucători despre care ar fi spus că nu sunt suficient de implicați.

Ulterior, s-a anunțat că tehnicianul ar vrea să renunțe și la Luka Gojkovic, Borisav Burmaz, Clinton N'Jie, Elvir Koljic și Christopher Braun. Șumudică susține că informațiile sunt false.

„Am văzut o campanie așa. Nu știu dacă împotriva lui Șumudică, dar împotriva Rapidului. Despre băutură, despre nu mai știu ce. Fake news-uri. Am văzut că au făcut și o listă cu trei jucători pe care să-i dau afară.

După care astăzi apare o listă cu alți cinci jucători: Braun, Koljic, Burmaz și alții. Deci eu în doua zile am hotărât să dau opt jucători afară...

Eu citesc presa, nu mă ascund, face parte din viața mea. Dar vin în fața dumneavoastră. și zâmbesc, fără nicio ironie. M-am obișnuit, mâine vă apărea altceva. Am văzut și ceva legat de pariuri, că în 20 de ani voi rămâne fără niciun ban.

Dar asta este, apar lucruri împotriva antrenorului, împotriva jucătorilor, dar asta este. Să vedem și noi pozele respective. Eu nu sunt nici bodyguard, nici jandarm. Eu nu pot să fac că înainte, să sun acasă, să văd fiecare unde e.

E viața lor, sunt jucători profesioniști, eu am încredere în ei. Eu n-o să cred niciodată că au fost beți, că au mers pe burtă”, a mai spus antrenorul Rapidului.

Marius Șumudică: „Sunt unul dintre cei mai buni antrenori români”

Șumudică este convins că este unul dintre cei mai buni tehnicieni români. A ajuns la această concluzie după ce a fost susținut de omologii săi din Liga 1.

„După meciurile cu Dinamo și cu CFR Cluj, echipe care nu ne-au pus probleme, am fost ales antrenorul etapei. Apoi, peste 10 zile, Șumudică e cel mai prost antrenor.

Aveți în față unul dintre cei mai buni antrenori români. Și știți cine mă face să cred asta? Antrenorii care mi-au scris și mi-au transmis asta. Dan Petrescu, Mirel Rădoi și alții care mi-au transmis asta și că mă respectă. Și le mulțumesc. Asta nu m-a făcut decât să mă schimb și să mă simt mândru.

Dacă eu calific această echipă în cupele europene, eu trebuie să rămân la Rapid, este o clauză pe care n-am îndeplinit-o încă. Restul sunt numai invenții, n-am pus niciun fel de condiții pentru transferuri, nimic.

Dacă sunt cel mai bun, ce să fac? Dacă colegii mei îmi zic că sunt cel mai bun, ce să fac? Sunt cel mai fericit, spune-le colegilor tăi că sunt fericit și sunt unul dintre cei mai buni, ce să fac?”, a concluzionat Șumudică.

