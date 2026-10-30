„Caracterul nu poate fi trecut în contract” Fanii dinamoviști nu-l vor pe Florin Răducioiu înapoi: „Retrage-te! Vrea un loc călduț cu bani”

Fanii dinamoviști l-au contestat pe Florin Răducioiu, după discuțiile privind o posibilă revenire a fostului atacant în structura clubului.

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Fostul internațional român a ocupat funcție de director sportiv până la retrogradarea echipei din 2022, iar recent a fost observat din nou în lojă la meciurile „câinilor”, alături de acționarii clubului.

Fanii dinamoviști, atac la Răducioiu: „Suporterii au memorie. Nu uită cine a fost alături de club”

Având în vedere că fostul atacant din Ștefan cel Mare s-a retras de la echipă chiar la momentul cel mai dificil din istorie, fanii se opun acum unei reveniri a acestuia în organigrama clubului.

„Răducioiu, din nou la Dinamo? Ce îl recomandă pentru o revenire în club?

«Sunt dispus să îmi recuperez banii, mi se pare normal. Am lucrat pentru banii ăștia și nu văd de ce aș renunța la ei».

Acestea erau preocupările lui Florin Răducioiu în august 2022, imediat după retrogradarea lui Dinamo în Liga a II-a. În timp ce clubul traversa unul dintre cele mai negre momente din istoria sa, fostul team manager își anunța intenția de a-și recupera salariile restante, inclusiv prin intermediul avocatului.

Desigur, orice om are dreptul să fie plătit pentru munca depusă. Nimeni nu contestă acest lucru. Dar, dincolo de bani și de drepturi contractuale, există ceva ce nu poate fi trecut într-un contract și nici recuperat în instanță: caracterul.

Iar caracterul unui om se vede cel mai bine în momentele grele, atunci când loialitatea, implicarea și asumarea responsabilității cântăresc mai mult decât funcția ocupată.

Dinamo tocmai retrogradase, iar Răducioiu, unul dintre oamenii din structura clubului în acel sezon, a ales să plece. Nu era singurul care părăsea corabia, dar declarațiile sale de după retrogradare au rămas o mărturie a priorităților pe care a ales să le facă publice în acel moment.

În loc să vorbească despre reconstrucție, despre responsabilitatea celor care au condus echipa sau despre felul în care Dinamo putea fi ridicată din nou, mesajul său era limpede: avea bani de recuperat.

Astăzi, după ce Florin Răducioiu a fost văzut în loja acționarilor, au reapărut discuțiile despre o posibilă revenire a sa în club.

Și atunci, întrebarea este simplă: ce îl recomandă pe Florin Răducioiu pentru o nouă funcție la Dinamo?

Experiența de fost mare internațional? Cu siguranță, cariera sa de fotbalist merită respect. Dar performanțele de pe teren nu reprezintă automat o garanție pentru competență administrativă, implicare sau capacitatea de a contribui la reconstrucția unui club. O funcție în organigramă trebuie justificată prin ceea ce poate aduce concret clubului, nu doar prin numele celui care o ocupă.

Dinamo are nevoie de oameni care să pună umărul la greu, care să înțeleagă responsabilitatea de a reprezenta acest club și care să demonstreze prin fapte că interesul lui Dinamo este mai presus de propriile interese.

Suporterii au văzut destui oameni care au trecut prin club, au ocupat funcții și au plecat atunci când lucrurile s-au prăbușit. Nu orice fost fotbalist trebuie să primească automat un loc în organigramă doar pentru că a purtat cândva tricoul alb-roșu.

De aceea, avem o rugăminte pentru acționari: continuați în aceeași direcție!

V-ați descurcat fără foști fotbaliști în organigrama clubului și ați demonstrat că Dinamo poate funcționa și fără ca numele mari ale trecutului să primească funcții doar în virtutea carierei lor sportive. Dacă actuala formulă funcționează, nu există niciun motiv să schimbați lucrurile doar pentru a readuce în club personaje dintr-o perioadă pe care suporterii nu au uitat-o.

Dinamo nu are nevoie de funcții oferite pe criterii de imagine sau de nostalgie. Are nevoie de profesioniști, de oameni care își justifică locul prin rezultate și de persoane care înțeleg ce înseamnă să rămâi alături de club atunci când acesta se află la pământ.

Pentru că, până la urmă, caracterul nu se măsoară în numărul de selecții la echipa națională, în golurile marcate sau în fotografiile făcute în loja acționarilor. Se vede în momentele în care clubul are nevoie de tine.

Iar suporterii lui Dinamo au memorie. Nu uită cine a fost alături de club în cele mai grele clipe și nici cine a avut alte priorități”, este mesajul transmis pe pagina Patron, dedicată suporterilor alb-roșii.

Răducioiu a fost contestat și pe pagina Dinamo Puls Alb-Roșu:

„ATUNCI CÂND BANII ÎNVING CARACTERUL!

Dați bă banii, bă borfasilor!! Cam așa a sunat ultimatumul dat de o legendă a lui Dinamo, într-un moment în care noi, suporterii ne uitam disperați în stânga și în dreapta, pentru a găsi soluții să putem salva ceea ce iubeam de la dispariție.

Amenințarea cu avocatul, lipsa de empatie cu cei care făceau toate eforturile să mențină corabia pe linia de plutire au făcut ca acesta să cadă în dizgrația suporterilor. Însă timpul trece și iată că legenda apare în preajma clubului, acum, când este bine, când echipa performează și mai ales când problema financiară nu mai este de actualitate. Vrea un loc călduț, un salariu și expunere în fotbalul românesc.

Însă ce nu știe legenda este că uitarea nu se așterne atât de repede peste suporteri, că, pentru ei, el nu este binevenit! Omul a întinat memoria fotbalistului, caracterul nu a trecut examenul crucial!!!

Nu ești binevenit, legendă, noi, cei care am suferit, luptat și sacrificat până și siguranța propriei familii în acele momente, nu te dorim, Este încă un examen de caracter pentru tine, fă dovada ca ai învățat ceva și retrage-te de la negocieri. Măcar așa ai putea spăla puțin rușinea de a fi încercat de a îngropa, prin acțiunea ta, definitiv Dinamo!!”.

Răducioiu a ocupat poziția de director sportiv al „câinilor” între ianurie și iunie 2022.

Ulterior, într-o declarație pentru fanatik.ro, președintele Andrei Nicolescu a vorbit și el despre planurile clubului în legătură cu o colaborare cu fostul vârf al „Generației de Aur”.

Suntem în niște discuții, ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi. Ne gândim mult la ce înseamnă pentru Dinamo, pentru tinerii care ar putea să vină și să crească la Dinamo, plus că are și relații bune. Încercăm să creionăm un post care să-l ajute pe el și să ne ajute și pe noi și, în același timp, să ne dea nouă un spirit în plus, o atmosferă de performanță pentru ce se întâmplă la Dinamo. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

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