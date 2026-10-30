Reproșuri pentru Dan Șucu Fostul președinte al Rapidului îi cere să se schimbe: „Nu toți sunt cum eram eu” +62 foto
Daniel Niculae
Superliga

Reproșuri pentru Dan Șucu Fostul președinte al Rapidului îi cere să se schimbe: „Nu toți sunt cum eram eu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 17:47
  • Daniel Niculae (44 de ani), fost președinte la Rapid între 2021 și 2024, i-a cerut lui Dan Șucu (63 de ani), patronul giuleștenilor, să nu mai pună atât de multă presiune pe angajați.
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Fost mare atacant în Giulești și legendă a clubului a fost întrebat care a fost cea mai mare greșeală făcută de Dan Șucu de când a preluat-o pe Rapid, mai exact pe 25 mai 2022.

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Daniel Niculae, despre Dan Șucu: „Ar trebui să nu mai pună o presiune așa mare pe angajați”

Acesta consideră că patronul giuleștenilor ar trebui să aibă mai mare răbdare cu angajații și cu jucătorii echipei.

„Cred că acum a început să gestioneze mai bine: să aibă mai multă răbdare. Nu mai are aceeași expunere pe care a avut-o la început și asta poate fi un lucru bun.

Și presiunea aceasta pe echipă, pe angajați, cum îi place dânsului să spună, câteodată este bine să nu fie așa mare.

Trebuie găsit un echilibru, pentru că sunt jucători care pot face față presiunii și se încarcă cu presiunea aceea negativă, cum eram și eu. Dar sunt și unii care nu pot…”, a spus Daniel Niculae într-un interviu pentru digisport.ro.

  • Ca jucător, fostul atacant a jucat în 4 perioade pentru Rapid, între anii 2001-2006, 2014, 2015 și 2017-2018. Alături de Rapid, acesta a câștigat 5 trofee, un titlu, două Cupe ale României și două Supercupe.

George Copos sau Dan Șucu?

Niculae a fost provocat să aleagă între fostul și actualul patron din Giulești. Întrebat cine se pricepe mai bine la fotbal, Daniel a afirmat:

„Cred că George Copos. Are o anumită experiență, dar nici domnul Șucu nu este departe și a început să cunoască bine fenomenul”.

1992-2013
este perioada pe care George Copos a petrecut-o la Rapid

În prezent, Rapid este pe locul 3, cu 27 de puncte, la 3 în spatele liderului Dinamo. Pentru giuleșteni urmează confruntarea cu Csikszereda, „lanterna roșie” din Superliga.

Elevii lui Daniel Pancu au o revanșă de luat în fața suporterilor, după înfrângerea usturătoare, 1-4, în derby-ul cu FCSB.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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