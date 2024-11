Coman a mers la vot  Și Mutu a votat din străinătate: mesajul lor pentru români

Florinel Coman (26 de ani) a votat în Qatar pentru alegerile prezidențiale din România .

. Adrian Mutu a votat din Italia

Revenit în Qatar după ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Cipru și Kosovo, Florinel Coman a mers la Ambasada României pentru a vota în primul tur al alegerilor prezidențiale.

În România, primul tur al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, 24 noiembrie, însă în diaspora s-a putut vota încă de vineri.

Mesajul lui Florinel Coman, după ce a votat la alegerile prezidențiale

Într-o postare pe rețelele de socializare, Florinel Coman a transmis un mesaj românilor de pretutindeni.

„Votul meu contează şi am liniştea conştiinţei că nu rămân indiferent la ce se întâmplă în ţara mea. Când noi nu votăm, altcineva se foloseşte de votul nostru. Mergeţi la vot”, a transmis Florinel Coman.

Mesajul lui Florinel Coman/Foto: Captură ecran Instagram @7coman_

Pentru Florinel Coman și Al-Gharafa urmează duelul împotriva lui Cristiano Ronaldo și al lui Al-Nassr, luni 25 noiembrie, cu începere de la ora 18:00.

200.000 de români din străinătate, cu aproximație, au votat până la ora 21:00

Mutu a votat în Italia

„Eu am VOTAT! Chiar dacă sunt plecat din țară , am fost să votez, este o datorie morală pentru viitorul meu si al copiilor mei. Mergeți la VOT!!!”, a transmis „Briliantul”.

Florinel Coman, despre zvonurile unei posibile reveniri în Liga 1: „Nu se pune problema”

Ajuns în această vară la Al-Gharafa, internaționalul român a transmis că se simte foarte bine în Qatar și nu se pune problema să se întoarcă la FCSB în viitorul apropiat.

„Nu există, eu nu am vorbit despre așa ceva, sunt bine, de abia am ajuns acolo, am 4-5 luni, așa că nu se pune problema.

Eu am dat totul la fiecare echipă la care am fost. Când nu am fost bine, m-am motivat să termin cum am început, adică foarte bine.

Cu Viitorul, am luat campionatul, cu Steaua (n.r. - FCSB), am luat campionatul. Am schimbat echipa, merg acolo să dau totul pentru ei. E clar că am un obiectiv.

Am vorbit atunci cu dânsul, dar a fost o glumă, cum face dânsul, nimic mai mult. Nu pică bine nici pentru mine la club”, a declarat Florinel Coman citat de sport.ro.

De asemenea, Coman a transmis că a rămas apropiat de FCSB și că se aștepta la parcusul bun al campioanei din Europa League.

„Mă uit pe net la Steaua (n.r. FCSB). A trecut foarte puțin timp de când am plecat, e clar că mă leagă ceva de ei și mă va lega toată viața.

Mă așteptam la rezultatele bune din Europa League, am plecat de acolo din vestiar și știu cum se motivează înainte de fiecare meci din Europa.

Fiecare meci va fi greu pentru adversarele lor. Aici acasă e altceva cu atmosfera pe care o fac fanii, meci de meci cu stadionul plin. Eu cred că Steaua (n.r. FCSB) va avea un parcurs bun”.