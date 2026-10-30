Sir Patrick Stewart a fost omagiat și în Formula 1, care a publicat un video de neuitat cu marele actor și pilotul Daniel Ricciardo.

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Actorul britanic s-a stins din viață în urmă cu două zile, la vârsta de 86 de ani, iar pe lângă cinematografie și fotbal, acesta era și un mare iubitor al sporturilor cu motor.

Gestul incredibil făcut de Sir Patrick Stewart în 2017. Puțini acceptaseră nebunia lui Ricciardo

La scurt timp după decesul actorului cunoscut pentru rolurile din Star Trek și X-Men, pagina oficială a Formulei 1 a postat un clip din 2017, când Sir Patrick Stewart a fost prezent pe podium la MP al Canadei.

„Să ne amintim de acest moment de neuitată cu o legendă adevărată. Talentul și prezența sa au ajuns dincolo de stele. Odihnește-te în pace, Sir Patrick Stewart”, a fost mesajul care a însoțit imaginile.

Atunci, Lewis Hamilton, Valteri Bottas și Daniel Ricciardo au fost piloții care s-au clasat pe podium. Ultimul avea obiceiul ciudat de a bea șampanie din propria gheată după ce termina o cursă pe unul dintre primele 3 locuri.

Iar în Canada, în uralele publicului, Sir Patrick Stewart, prezent pentru interviurile cu piloții, a băut la rândul său șampanie din cealaltă gheată a australianului, într-un moment care a făcut înconjurul internetului.

„Ăsta devine un ritual! Bună recolta! Noroc!”, a spus atunci Sir Patrick Stewart.

Actorul britanic a fost unul dintre puținii curajoși care au acceptat să folosească gheata lui Ricciardo drept pahar. Printre ei s-au numărat Lewis Hamilton, Mark Webber, Christian Horner, dar și actorul Gerard Butler.

Familia actorului a anunțat că Patrick Stewart a murit după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy.

Acesta era și fan al fotbalului și susținător al echipei Huddersfield, de trei ori campioană a Angliei, ultima dată în urmă cu 100 de ani.

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