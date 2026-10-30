Formula 1 nu l-a uitat VIDEO. Gestul incredibil făcut de Sir Patrick Stewart în 2017. Puțini acceptaseră nebunia lui Ricciardo +9 foto
Sir Patrick Stewart și Daniel Ricciardo. Foto: IMAGO
Formula 1

Formula 1 nu l-a uitat VIDEO. Gestul incredibil făcut de Sir Patrick Stewart în 2017. Puțini acceptaseră nebunia lui Ricciardo

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 23:10
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 23:10
  • Sir Patrick Stewart a fost omagiat și în Formula 1, care a publicat un video de neuitat cu marele actor și pilotul Daniel Ricciardo.
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Actorul britanic s-a stins din viață în urmă cu două zile, la vârsta de 86 de ani, iar pe lângă cinematografie și fotbal, acesta era și un mare iubitor al sporturilor cu motor.

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Gestul incredibil făcut de Sir Patrick Stewart în 2017. Puțini acceptaseră nebunia lui Ricciardo

La scurt timp după decesul actorului cunoscut pentru rolurile din Star Trek și X-Men, pagina oficială a Formulei 1 a postat un clip din 2017, când Sir Patrick Stewart a fost prezent pe podium la MP al Canadei.

„Să ne amintim de acest moment de neuitată cu o legendă adevărată. Talentul și prezența sa au ajuns dincolo de stele. Odihnește-te în pace, Sir Patrick Stewart”, a fost mesajul care a însoțit imaginile.

Atunci, Lewis Hamilton, Valteri Bottas și Daniel Ricciardo au fost piloții care s-au clasat pe podium. Ultimul avea obiceiul ciudat de a bea șampanie din propria gheată după ce termina o cursă pe unul dintre primele 3 locuri.

Iar în Canada, în uralele publicului, Sir Patrick Stewart, prezent pentru interviurile cu piloții, a băut la rândul său șampanie din cealaltă gheată a australianului, într-un moment care a făcut înconjurul internetului.

„Ăsta devine un ritual! Bună recolta! Noroc!”, a spus atunci Sir Patrick Stewart.

Actorul britanic a fost unul dintre puținii curajoși care au acceptat să folosească gheata lui Ricciardo drept pahar. Printre ei s-au numărat Lewis Hamilton, Mark Webber, Christian Horner, dar și actorul Gerard Butler.

Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent
Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent

Galerie foto (9 imagini)

Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent Momentul în care Sir Patrick Stewart a băut șampanie din gheata lui Ricciardo / foto: capturi video The Independent
+9 Foto
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Familia actorului a anunțat că Patrick Stewart a murit după o perioadă scurtă în care s-a confruntat cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy.

Acesta era și fan al fotbalului și susținător al echipei Huddersfield, de trei ori campioană a Angliei, ultima dată în urmă cu 100 de ani.

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