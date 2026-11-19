Fostul internațional Gabriel Tamaș, 43 de ani, actual manager executiv al formației din Liga 2 ASA Târgu Mureș, a fost dus marți spre miercuri noapte la o secție de Poliție

El a fost implicat într-o altercație în Centrul Vechi al Bucureștiului

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Incidentul s-ar fi petrecut în jurul orei 03:00. Potrivit informațiilor publicate de gsp.ro, conflictul a degenerat într-o confruntare fizică, iar polițiștii au început cercetări din oficiu pentru lovire.

Pentru că a avut un comportament recalcitrant și nu a cooperat, Tamaș a fost încătușat și dus la Secția 27 din București, scrie mediafax.ro.

Acolo a primit o amendă contravențională de 2.000 de lei, în baza Legii 61/1991, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Polițiștii continuă cercetările din oficiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Gabi Tamaș, cercetat după altercația din Centrul Vechi

Cei doi bărbați implicați nu au depus momentan plângere împotriva fostului fotbalist. De asemenea, aceștia au refuzat transportul la spital, potrivit informațiilor din cadrul Poliției Capitalei.

Surse din Poliție au confirmat pentru sursa citată că fostul internațional a fost implicat în incident și au oferit detalii despre împrejurările în care s-a produs conflictul:

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică.

Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu este clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital.

Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. Este vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”.

Gabi Tamaș, implicat în mai multe controverse de-a lungul carierei

După episoade de indisciplină la Dinamo și la echipa națională, unde a fost exclus din lot pe fondul consumului de alcool, Tamaș a fost protagonistul unei scene intens mediatizate în 2013.

A fost surprins de camerele de supraveghere ale unui bloc din zona Pieței Victoriei în timp ce spărgea ușa de termopan și pătrundea în clădire.

Acolo a intrat în conflict cu mai mulți locatari și a adormit pe un preș. A fost chemată poliția, care a rezolvat situația, iar fotbalistul a plătit pagubele.

Gabriel Tamaș

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