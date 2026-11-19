Dinamo a căutat intens o variantă pentru a disputa meciul cu Petrolul mai aproape de București, după închiderea Arenei Naționale

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Printre variante s-au numărat Târgoviște, Voluntari și Slobozia, însă primele două nu au fost acceptate de administrația locală, spune conducerea „câinilor”.

Dinamo - Petrolul se va juca la Slobozia

Până la urmă a fost aprobată varianta Slobozia, iar partida se va juca pe arena „1 mai”.

„La Târgoviște nu suntem doriți, n-am fost primiți, nici n-am apucat să discutăm detalii că am și fost refuzați, pentru că programul lor nu permite așa ceva. Nu are rost…

Chindia nu are meci, a fost un amical, mai joacă România U20 mâine, iar în weekend Chindia are în deplasare. Nu ar trebui să fie un impediment, dar este, ei spun că 3 meciuri într-o săptămână sunt prea multe pentru gazon”, a spus Nicolescu luni seară, la Prima Sport.

Daniel-Cristian Stan: „Nu există gazon în România care să reziste”

Primarul din Târgoviște, Daniel-Cristian Stan, reacționat printr-un comentariu pe Facebook:

„Adică Arena Națională, stadionul care probabil a fost indicat la licențiere, a fost închisă, intempestiv, după 2 luni de la montarea noii suprafețe, tocmai pentru protejarea gazonului, dar pe «Eugen Popescu» trebuia să jucăm 3 meciuri în 6 zile, (meciul cu FCSB, duminică, 15 noiembrie, meciul naționalei U20, marți, iar sâmbătă să se desfășoare meciul echipei Dinamo), că suntem din provincie, iar dacă nu acceptăm deteriorarea gazonului, este scandal, nu?!

Nu există gazon în România care să reziste la 3 meciuri în 6 zile, mai ales în perioada aceasta a anului, când gazonul a iesit din vegetație.

Am explicat acest lucru clubului Dinamo și că acceptăm cu plăcere găzduirea clubului bucureștean cu altă ocazie, dar se pare că tot noi suntem de vină!

[Amicalul cu FCSB] a fost opțiunea Chindiei, iar echipa locală va avea întotdeauna prioritate. Mai mult, la momentul stabilirii meciului cu FCSB, clubul Dinamo nu făcuse solicitarea”.

Etapa aceasta Chindia nu are meci acasă, joacă în deplasare la Steaua, pe 23 noiembrie. Revine pe propria arenă pe 30 noiembrie.

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