Au rămas blocați Becali a pus salariul unui titular în dreptul unei rezerve: „Cum adică are 40.000 de euro?” +62 foto
Ronny Labonne și Aymen Boutoutaou. Foto: Sport Pictures
Superliga

Au rămas blocați Becali a pus salariul unui titular în dreptul unei rezerve: „Cum adică are 40.000 de euro?”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 20:34
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 20:34
  • Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit salariul pe care îl încasează Aymen Boutoutaou (25 de ani), jucătorul adus în vară pentru un milion de euro de la Sochaux.
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Mijlocașul algerian a fost autorul unei „duble” în victoria cu Rapid, 4-1, iar patronul de la FCSB a transmis că fotbalistul „și-a scos banii” prin aceste reușite, chiar dacă prestațiile sale anterioare nu l-au impresionat.

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Gigi Becali a creat confuzie: „Labonne are 40 și ceva de mii”

Acum, după eșecul de joi cu Gloria Bistrița, 0-1 în Cupă, Boutoutaou a intrat din nou în vizorul lui Becali.

„Săracul, ce să zică: «Eu am dat două goluri (n.r. cu Rapid), acum nu mai joc fotbal».

Normal că e de atitudine! Dacă mingea e la mine și am soluții de pasă, nu una, ci trei soluții de pasă... Mă învârt în loc cu mingea.

Nu e în regulă! Înseamnă că i-a intrat în reflex învârteala asta în loc”, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.

Ulterior, finanțatorul de la FCSB a creat confuzie când a vrut să dezvăluie suma importantă pe care o câștigă fotbalistul algerian: „Labonne are 40 și ceva de mii pe lună!”.

Cei prezenți în studio au rămas uimiți: „Cum adică are 40.000?”. Becali și-a reparat însă repede gafa: „Boutoutaou! Are 40.000 pe lună. Nu Labonne, Boutoutaou”.

4 goluri
a reușit Boutoutaou pentru FCSB, în 14 apariții, în toate competițiile

FOTO. FCSB - Rapid 4-1, ultimul meci jucat în Liga 1 de elevii lui Reghecampf

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (62 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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