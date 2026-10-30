Au rămas blocați Becali a pus salariul unui titular în dreptul unei rezerve: „Cum adică are 40.000 de euro?”

- Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit salariul pe care îl încasează Aymen Boutoutaou (25 de ani), jucătorul adus în vară pentru un milion de euro de la Sochaux.
Mijlocașul algerian a fost autorul unei „duble” în victoria cu Rapid, 4-1, iar patronul de la FCSB a transmis că fotbalistul „și-a scos banii” prin aceste reușite, chiar dacă prestațiile sale anterioare nu l-au impresionat.
Gigi Becali a creat confuzie: „Labonne are 40 și ceva de mii”
Acum, după eșecul de joi cu Gloria Bistrița, 0-1 în Cupă, Boutoutaou a intrat din nou în vizorul lui Becali.
„Săracul, ce să zică: «Eu am dat două goluri (n.r. cu Rapid), acum nu mai joc fotbal».
Normal că e de atitudine! Dacă mingea e la mine și am soluții de pasă, nu una, ci trei soluții de pasă... Mă învârt în loc cu mingea.
Nu e în regulă! Înseamnă că i-a intrat în reflex învârteala asta în loc”, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.
Ulterior, finanțatorul de la FCSB a creat confuzie când a vrut să dezvăluie suma importantă pe care o câștigă fotbalistul algerian: „Labonne are 40 și ceva de mii pe lună!”.
Cei prezenți în studio au rămas uimiți: „Cum adică are 40.000?”. Becali și-a reparat însă repede gafa: „Boutoutaou! Are 40.000 pe lună. Nu Labonne, Boutoutaou”.