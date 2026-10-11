FCSB - Oțelul 1-0. Gigi Becali (68 de ani), patronul roș-albaștrilor, a reacționat după victoria echipei sale din etapa #11 a Superligii.

După declarații, omul de afaceri s-a urcat pe pragul mașinii sale, spre deliciul fanilor prezenți în curtea Arenei Naționale.

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Laurențiu Reghecampf a debutat cu dreptul la FCSB, echipa sa reușind să controleze de la un cap la coadă partida cu Oțelul.

FCSB - Oțelul 1-0 . Gigi Becali: „Ce să facă Reghe?”

Gigi Becali, care a fost prezent la meci, a anunțat că va mai face transferuri la FCSB.

„Reghe a făcut bine, am văzut agresivitate. Ne trebuie jucători, ce să facă Reghe? N-ai ce să faci, dacă nu ai cu ce, nu ai ce să faci.

Știi ce poate să facă Reghe? Ce a făcut și Gică (n.r. - Hagi, la națională), dacă nu are valoare echipă, ce poate să facă? N-ai benzi, n-ai număr 10… Hai că 10 l-am avut pe Cisotti. N-ai atacant.

Ce să poată să facă? Lasă că iau eu acum, în iarnă, și gata. Să dea Dumnezeu să putem să o ținem așa, la nivelul ăsta. Degeaba spune Reghe, cu echipa asta n-ai cum să ieși pe locul 1. N-ai cu cine!

Vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el spune că e de Champions League, mie nu mi-a plăcut, dar el zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar aduc eu jucători acum”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului.

Becali consideră că introducerea lui Stoian pe teren, marcatorul unicului gol, a fost una inspirată.

„Inspirată mutare (n.red. - introducerea lui Stoian, marcatorul singurului gol)… e vorba că în 10 oameni trebuie să dai încă 2-3 goluri. N-ai inspirație, nu văd faze, ocazii. Ce a făcut Reghe? Agresivitate. Asta e bine.

Măcar n-avem emoții, au avut doar aia cu capul, vrăjeală. A dat cu capul, așa se întâmplă, a centrat unul și a dat cu capul.

Nu mai ai emoții că nu mai e mingea la adversar, că o recuperează repede, asta a făcut Reghe. Dar el nu poate să facă mai mult, că nu are cu ce. Ce să facă? O să aduc eu jucători la iarnă și după are cu ce”.

Becali a remarcat și câțiva jucători: „Rici (Pădurariu), Cisotti, Muhar”.

Mi-a spus Reghe că vreau să-l pun pe Muhar (căpitan). Părerea mea e că e o idee extraordinară, mijlocașul trebuie să fie, așa văd eu banderola, vede jocul. Are personalitate, a făcut bine. Pe cine să pună? Pe David Miculescu? Gigi Becali, patron FCSB

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