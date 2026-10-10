„A trebuit să le răspund. Nu e normal” Sylla îi acuză de rasism pe fanii FCSB. Ce s-ar fi întâmplat după ce a fost eliminat

FCSB - Oțelul 1-0. Habib Sylla (27 de ani), fundașul oaspeților, a reacționat după gestul obscen pe care l-a făcut la adresa fanilor adverși, după ce a văzut cartonașul roșu.

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Sylla a fost eliminat în minutul 54 după o intrare foarte dură asupra lui Korenica. La ieșirea de pe teren, jucătorul le-a arătat un semn obscen suporterilor FCSB.

FCSB - Oțelul 1-0 . Habib Sylla: „Am primit mesaje rasiste”

„În primul rând, trebuie să-mi prezint scuze față de coechipieri, suporterilor care au fost prezenți la stadion, dar și oamenilor care au avut încredere în mine și mi-au oferit șansa de a juca.

A fost greu să părăsesc terenul după ce am primit cartonașul roșu și să-mi las coechipierii să continue fără mine. Le-a fost dificil, așa că vreau, înainte de toate, îmi cer scuze.

Am încercat să recuperez mingea. Am atins mingea, dar nu am făcut-o intenționat”, a declarat Sylla la Digi Sport.

Sylla a explicat că a recurs la acel gest obscen din cauza scandărilor rasiste din partea fanilor FCSB.

„Au început să mă înjure. Am fost nevoit să le răspund, pentru că sunt o persoană impulsivă. Nu vreau să accept ca un suporter să mă jignească fără să reacționez.

Sunt mulți suporteri care susțin clubul și am foarte mult respect pentru club și pentru fanii săi. Nu pot să vă spun toate lucrurile pe care mi le-au spus.

În plus, am primit din nou mesaje rasiste pe Instagram după ce am ieșit de pe teren. Nu aș vrea să intru în detalii aici, dar m-au insultat în mod direct.

S-a strigat ceva de legat de «negru». Nu mi se pare normal ca suporterii să se comporte astfel cu un african, folosind insulte rasiste la adresa mea. Este o lipsă de respect”.

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