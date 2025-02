BUZĂU - FCSB 0-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a anunțat că a fost impresionat de Jordan Gele (32 de ani), atacant împrumutat de la Unirea Slobozia.

Finanțatorul FCSB spune că vrea să câștige titlul pe terenul lui Rapid, în play-off: „Să arbitreze campionatul Șumudică”.

Coechipierii s-au adunat în jurul lui Gele pentru a sărbători golul de 2-0, deși pe tabelă a apărut numele lui Turda, cel care a împins mingea în propria poartă.

BUZĂU - FCSB 0-2. Gigi Becali: „Gele, mai bun decât ne așteptam”

Becali a spus că vrea să-l includă pe Gele pe lista UEFA, dacă trece de PAOK, însă regulamentul forului european nu permite acest lucru.

„Jocul lui (n.r. - Gele) a făcut să se întâmple asta. Nu l-am văzut foarte mult, mi-a plăcut de el când l-am văzut, dar azi, pe terenul ăsta, înșurubările alea... A jucat bine, foarte bine, e posibil să fie chiar mai bun decât ne așteptam. E posibil să se schimbe lista UEFA, să mai pui un jucător pe listă, el ar fi cu siguranță ”, a declarat Becali la emisiunea Digi Sport Special.

VIDEO. Autogolul provocat de Gele

Patronul campioanei s-a declarat mulțumit de evoluția echipei. I-a evidențiat pe Chiricheș, Alhassan și Tănase.

„Am spus că decât să se joace mâine, mai bine să se joace astăzi. I-am spus și lui MM (n.r. - Mihai Stoica), să nu aibă nicio emoție, să se întâmple ce o fi, noi suntem cu gândul, chiar dacă toată lumea spune că următorul meci contează, OK, contează, dar e atât de important meciul de joi, încât meciul de astăzi ce o fi să fie. Un punct, chiar dacă ar fi să pierdem, deși e greu să pierdem, că nu au cu ce.

Chiricheș a jucat doar o repriză, chiar dacă a făcut-o extraordinar. Toate sunt numai pentru PAOK, e atât de important, e vorba de mulți bani, de milioane.

Și Baba Alhassan. Tănase parcă nu juca pe zăpadă, juca mai bine pe zăpadă decât pe iarbă. Nu e bine să ningă joi, trebuie să jucăm fotbal, să fie fotbal frumos”, a mai spus Becali.

Becali a mărit salariile: „Produceți bani, luați bani”

Becali a dezvăluit că bugetul echipei este mai mare decât în urmă cu două sezoane.

„Inspirăm forță, în alți ani, chiar și anul trecut, când am luat campionatul, se mai întâmpla când marcam să ne retragem, acum echipa are atât de multă încredere încât nu se mai retrage, ține, face posesie, nu are nicio emoție, nu lasă adversarul să se apropie de poartă, asta mă încântă.

Bugetul e mai mare față de acum doi ani. E Tănase, care are 30.000 (n.r. - de euro), plus nu știu ce prime, le-am mărit și lui Șut, lui Olaru, că am vrut eu. Chiar și lui Crețu.

Nu e drept, să se facă dreptate. Jucătorii care participă să aibă cât de cât acolo. Bîrligea are 28.000. Le-am zis «Dacă produceți bani, luați bani».

Și Olaru i-am zis «Tu, Darius, dacă noi ne calificăm în Liga Campionilor, îți fac salariu 500.000 pe an și prime, nu mai e nevoie să pleci» . El a zis că nu se gândește la bani, dacă e să vină, să vină. M-a impresionat. O să revină chiar în ultimele trei etape, dar e posibil să nu mai avem nevoie”.

Becali vrea să câștige titlul cu patru etape înainte de finalul play-off-ului

FCSB e prima în clasament, iar Becali își dorește să obțină al doilea titlu consecutiv pe terenul Rapidului.

„Noi am programat, așa ne-am pus în cap, a șasea etapă din play-off să ieșim campioni în Giulești. Să arbitreze campionatul Șumudică (n.r. - râde).

După primele trei meciuri din play-off, s-a terminat cu echilibrul. Sau poate chiar acum, stai să vedem, jucăm cu Dinamo, Rapid, Craiova. Dacă le câștigăm pe toate nu mai e echilibru.

După primele trei-patru meciuri, dacă faci 5 puncte, la revedere, în play-off nu se mai întâmplă nimic, e mai greu să se mai întâmple”.

Gigi Becali se teme înainte de returul cu PAOK: „M-am mândrit prea mult, Domnul mă vede că sunt păcătos”

Patronul FCSB recunoaște că se teme de meciul cu PAOK. Nu neapărat din cauza adversarului.

„Am emoții din perspectiva emoțională și financiară, dar m-am mândrit prea mult și mi-e teamă.

Ce vrei să fac? Eu recunosc, dar Domnul mă vede că sunt păcătos și mândru și astea. Dar ce să fac, trufia nu o pot stăpâni. Îmi dau seama după aia și cer iertare.

Să vedem ce păcate fac, dacă m-am spovedit astăzi, o să mă spovedesc iar pentru mândrie pentru ce am vorbit acum. Domnul știe că eu am o trufie din asta, lumească, știu că totul e de la el. Și știu «Doamne, știu că tu toate le faci, dar la oameni mă mai dau și eu mare»”.

Mă duc să mă spovedesc, azi am făcut-o. M-am mândrit la fotbal că nu știu ce, că generalul Zisu (n.r. - Cătălin Zisu, care este investigat de DNA pentru fraudă) am zis nu știu ce, m-am spovedit imediat. Ce trebuia să comentez eu? Să facă Zisu ce vrea. Acum intru pe alt domeniu, dorința de dreptate este un dușman al omului, așa se zice. Când îți dorești dreptatea înseamnă că nu l-ai iertat. Eu vreau să se facă dreptate cu Zisu, înseamnă că nu l-am iertat. Dacă l-ai iertat, l-ai iertat și punct. Lasă, bă, saracu' om. Gigi Becali, patron FCSB