De ce nu l-a folosit pe Man Chivu a explicat de ce nu a apelat la atacantul român în eșecul cu Empoli: „Era dificil”

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul de la Parma, a explicat de ce nu l-a utilizat pe Dennis Man (26 de ani) în eşecul cu Empoli, încheiat 2-1.

Parma nu scapă de grijile retrogradării. Echipa românilor Chivu, Man și Mihăilă avea nevoie de o victorie pentru a fi sigură de prezența în sezonul următor din Serie A, dar nu a obținut nici măcar o remiză.

Empoli - Parma 2-1 . De ce nu l-a folosit Cristi Chivu pe Dennis Man: „Era dificil”

Serie A a ajuns la etapa 36, iar Dennis Man nu a mai marcat din etapa 14, atunci când a înscris în victoria celor de la Parma cu Lazio, scor 3-1.

„Eram în zece oameni. Am făcut alte alegeri, mai ales după ce am egalat. Nu vedeam unde l-aș fi putut introduce în acel moment (n.r - pe Dennis Man)

Camara este mai obișnuit cu acel rol de mijlocaș ofensiv. M-am gândit la Man, dar era dificil să-l introduc pe teren ”, a spus tehnicianul român”, a declarat Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com

4 goluri a marcat Dennis Man pentru Parma în acest sezon

Cristi Chivu: „Am fost surprinși de cum a intrat Empoli în joc”

Fazzini a deschis scorul pentru Empoli ('11), iar Parma a rămas în inferioritate numerică după ce Valenti ('31) a încasat al doilea cartonaș galben.

Djuric ('73) a egalat pentru Parma, însă Anjorin ('86) a stabilit rezultatul final cu un șut de senzație de la marginea careului.

„În prima repriză am arătat ca o echipă de copii împotriva unei echipe de adulți, am fost surprinși de modul în care Empoli a intrat în joc. Au fost mai duri decât noi în dueluri și contacte.

Apoi, am rămas în zece și asta ne-a afectat mult. În repriza a doua am reușit să le punem ceva probleme și datorită atitudinii celor de la Empoli, care s-au retras puțin. Din punct de vedere al orgoliului și al caracterului, în repriza a doua nu am ce să le reproșez jucătorilor mei.

Trebuia să facem mai mult, dar trebuie să luat în considerare și faptul că am puține soluții în acest moment. Nu caut scuze, dar avem puține variante. Trebuie să schimbăm abordarea jocului”

În urma acestui rezultat, Parma rămâne cu 32 de puncte și ocupă locul 16. Empoli acumulează 30 de puncte și urcă pe 17. Lecce (27 de puncte) și Venezia (26), echipe aflate în zona roșie, nu au evoluat încă în această etapă.

„Nu putem trăi din ceea ce am făcut în urmă cu câteva săptămâni. Cu cât te apropii mai mult de obiectiv, cu atât devine mai dificil.

Trebuia să facem lucrurile mai bine, dar trebuie menționat că nu am prea multe soluții disponibile în acest moment.

Nu caut scuze, dar avem puține variante de schimbare. Trebuie să schimbăm modul în care începem meciurile”, a mai declarat antrenorul, conform sursei citate.

„Cruciații” mai au de jucat două meciuri dificile până la încheierea sezonului în Serie A:

18 mai: Parma - Napoli

25 mai: Atalanta - Parma

Până la finalul sezonului, Lecce mai are de jucat cu Verona, Torino și Lazio , în timp ce Venezia trebuie să îi înfrunte pe cei de la Fiorentina, Cagliari și Juventus

