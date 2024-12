Gigi Becali (66 de ani) a fost ales din nou deputat, la 12 ani distanță de primul mandat câștigat, atunci pe listele USL, din partea PNL, acum pe loc eligibil la AUR

Acum, va face parte din 3 comisii, unele fix care verifică legile pe care Becali le-a încălcat și din cauza cărora a fost condamnat la închisoare

Precedentul mandat a însemnat fix 5 luni, după care a fost condamnat la închisoare, verdict pe care l-a primit chiar în timp ce se afla în Palatul Parlamentului

A avut doar 3 luări de cuvânt în plen, una dintre ele terminându-se cu îndemnul “Îl rog pe Sfântul Gheorghe să-i dea biruință Guvernului Ponta”. Care au fost celelalte, mai jos

Gigi Becali e din nou parlamentar. A câștigat un loc în Camera Deputaților, după ce a candidat pe listele AUR, la alegerile din 1 Decembrie. Este pentru a doua oară când patronul FCSB intră în legislativul României.

Prima dată s-a întâmplat în urmă cu 12 ani. În decembrie 2012, el a candidat, tot la Camera Deputaților, pe listele USL, din partea Partidului Liberal, în care era înscris la acel moment. PNL era condus atunci de Crin Antonescu. A câștigat locul și și-a preluat mandatul în data de 20 decembrie.

Ce a realizat atunci în Parlament? În primul rând, perioada în care a activat ca deputat a fost extrem de scurtă. De numai 5 luni.

Pe 20 mai 2013 el a fost condamnat la închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu MApN și în aceeași seară s-a predat autorităților pentru a fi încarcerat.

Verdictul magistraților de la Înalta Curte l-a primit când se afla chiar într-unul dintre birourile din Palatul Parlamentului.

La acel moment el rula ca parlamentar independent, fiindcă la jumătatea lunii februarie își dăduse demisia din PNL. Motivul? Condamnarea la 3 ani cu suspendare pe care o primise în dosarul în care a fost găsit vinovat de sechestrare de persoane.

În cele 5 luni ca parlamentar, Gigi Becali a luat cuvântul în plen de doar 3 ori:

1. Pe 20 decembrie 2012 - atunci când și-a primit rolul de parlamentar

“Eu, George Becali, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 București, Colegiul uninominal nr.25:

Jur credinţă patriei mele România.

Jur să respect Constituţia şi legile ţării.

Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor.

Aşa să mă ajute Dumnezeu!

Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!”

2. Pe 18 februarie 2013 - când și-a anunțat demisia din PNL, în urma condamnării la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru sechestrare de persoane

“Vreau să vă anunţ demisia mea ca membru PNL. Vreau să vă spun că rămân afiliat grupului parlamentar al PNL şi USL, adică ideilor pentru care am luptat în campania electorală.

Ştiţi de ce, ştiţi pentru ce, unii vor spune şi, probabil, presa, de ce nu-şi dă demisia din Parlamentul României. Şi atunci am să vă răspund aşa: şi celor care întreabă acest lucru. Unchiul meu a fost condamnat 25 de ani.

După 15 ani, când a venit de la puşcărie, a fost întrebat: «Mache, nu-ţi pare rău de toată tinereţea pe care ai pierdut-o?» Şi a spus aşa: «dacă făceam 5 zile pentru că am furat o găină, mă spânzuram de demnitate şi de onoare. Am făcut 15 ani pentru că am luptat pentru o idee şi acum aş pleca pentru aceeaşi idee încă o dată».

Deci eu vă răspund aşa: stau drept în faţa ţării, în faţa Parlamentului şi în faţa lui Dumnezeu pentru că acea faptă nu am făcut-o şi ştiţi dumneavoastră despre ce este vorba în condamnarea mea. Doamne ajută!”

3. Pe 23 aprilie 2013 - ziua în care se serbează Sfântul Gheorghe

“Bună ziua. Vă salut! Doar am vrut să transmit tuturor celor care poartă numele de Gheorghe la mulţi ani şi vreau să-l rog pe Dumnezeu şi pe Sfântul Gheorghe, aducător de biruinţă, să dea biruinţă Guvernului Ponta, pentru România! Doamne ajută!“

2 minute și 56 de secunde au însumat cele 3 discursuri pe care Becali le-a avut în plenul Parlamentului, în primul lui mandat de deputat

Al doilea mandat, chiar dacă e după 12 ani, are ceva în comun cu primul. Și anume: Becali face parte tot din Comisia Juridică. El a fost printre cei care l-au audiat pe noul ministru al Justiției, Radu Marinescu.

Totuși, acum, patronul FCSB are rol în alte două comisii, în afară de cea juridică, iar printre atribuțiile lui fiind și cercetarea abuzurilor și corupției, fix lucruri pentru care a primit condamnări la închisoare.

Cele 3 comisii din care Becali va face parte în noul Parlament

Comisia juridică, de disciplină și imunități Comisia pentru cercetarea abuzurilor, a corupției și pentru petiții Comisia pentru constituționalitate

Cele 3 dosare din instanță, în care Becali a fost condamnat la închisoare

1. Dosarul schimbului de terenuri cu MApN

A fost condamnat, de Înalta Curte, în mai 2013, la doi ani de închisoare cu executare.

El a fost găsit vinovat pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată și continuată. În dosarul instrumentat de procurori, la finalul anilor 90, MApN, care era condusă la acel moment de Victor Babiuc, a efectuat un schimb de terenuri cu Gigi Becali.

I-a cedat acestuia o suprafață de aproape 29 hectare de teren arabil intravilan, în zona Voluntari, primind în schimb alte terenuri, cu o valoare mult mai mică.

Procurorii au demonstrat că s-a produs prejudicierea statului român cu circa 900.000 de dolari. În același dosar, au fost condamnați și Babiuc (ministru Apărării) și Generalul Dumitru Cioflină (șef al Statului Major), ambii la câte doi ani de închisoare cu executare.

2. Dosarul sechestrării de persoane

În februarie 2013, Înalta Curte a dat verdictul final. Deși dosarul venise cu decizie de achitare, Gigi Becali a primit 3 ani de închisoare cu suspendare.

El a fost acuzat că a sechestrat timp de câteva ore mai multe persoane, pe care le-a acuzat că i-au furat mașina.

Și-a pus bodyguarzii să-i caute pe hoți, care au fost aduși, unii fiind imobilizați în portbagajul mașinii, după ce asupra lor s-a tras inclusiv cu gloanțe de cauciuc.

3. Dosarul Valiza

Pe 4 iunie 2013, după aproape 5 ani de proces, Becali era condamnat definitiv la 3 ani de închisoare, fiind acuzat de dare de mită și fals în dosarul Valiza.

În 2008, el promisese 1,7 milioane de euro jucătorilor și conducătorilor de la U Cluj, pentru a evolua corect în ultima etapă, împotriva CFR-ului, cu care FCSB se afla în dispută pentru a câștiga titlul.

Suma i-a fost confiscată, verdictul primindu-l în timp ce era deja închis, după decizia în dosarul schimbului de terenuri cu MApN.

1 an, 10 luni și două săptămâni stat Becali în închisoare, între 20 mai 2013 și 3 aprilie 2015, perioadă la care se adaugă și cele două săptămâni de arest preventiv, 3-17 aprilie 2009, în dosarul sechestrării de persoane

A pierdut în Instanță și marca Steaua. A avut dese derapaje

În 2014, Gigi Becali a mai pierdut un proces, unul extrem de important. Nu s-a ales cu vreo altă condamnare, însă a pierdut marca Steaua.

Decizia a fost dictată de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar din acel moment, clubul său nu a mai avut voie să folosească de denumirea Steaua și nici să utilizeze vechea siglă.

În plus, în toți acești ani, Becali a avut dese derapaje, fiind acuzat, de multe ori și penalizat și sancționat fiindcă a fost rasist, xenofob, sexist, homofob.