A ieșit scandal după Gloria Bistrița - FCSB 1-0, din Cupa României. Gazdele au acuzat că bucureștenii au lăsat mizerie în vestiar

Cei de la FCSB au susținut că nu au avut la dispoziție mături, că n-a existat apă caldă și că mirosea urât în vestiar

Președintele Bistriței le dă replica: „În vestiar miroase a transpirație, asta da. De la miros, că le-a căzut greu, au pierdut ei meciul?”

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Ceea ce se anunța o simplă formalitate pentru FCSB și un meci care să-i confere statutul de favorită certă la câștigarea grupei și la calificare în sferturile de finală s-a transformat într-un rezultat rușinos pentru trupa lui Reghecampf.

Eșec, 0-1, care a determinat câteva acuzații încrucișate între cele două echipe, după terminarea partidei.

Mizeria din vestiar vs lipsa apei calde și a măturilor

Eugen Cosma, președintele Gloriei Bistrița, a postat la miezul nopții un filmuleț din vestiarul FCSB, acuzând mizeria pe care bucureștenii au lăsat-o în urmă. În replică, vineri dimineață, oficialii roș-albaștrilor au acuzat lipsa condițiilor de la stadion. Ce au susținut aceștia:

„N-am avut nici mături cu care să măturăm în vestiar”

„N-a existat apă caldă, am fost nevoiți să plecăm fără ca jucătorii să poată să facă duș”

„În vestiar, mai ales în zona băilor, era un miros oribil, unii jucători au și vomitat din această cauză”

GOLAZO.ro l-a sunat pe Eugen Cosma pentru a comenta pe marginea acuzațiilor pe care FCSB le-a adus în privința organizării meciului de joi.

„În primul rând, nimeni nu le-a cerut să dea cu mătura. Dar să dea dovadă de o minimă decență, asta da, aveam pretenția. Să nu lași aruncate sticlele pe jos, sau leucoplastul aruncat peste tot, astea se puteau strânge și fără o mătură, ține de decență, pe care o ai sau nu”, a declarat Cosma pentru GOLAZO.ro.

FOTO. Vestiarul celor de la FCSB după meci

„Înfrângerea a declanșat toate nemulțumirile lor“

„Referitor la faptul că n-a existat apă caldă, e fals! Se vede și din imagini că există acolo un boiler, iar temperatura apei era cea necesară pentru a se putea face duș. Că n-au dorit să facă duș și au plecat așa de la stadion, aceasta a fost alegerea lor”, a adăugat oficialul Gloriei, care s-a referit și la faptul că cei de FCSB spun că mirosea foarte urât în vestiar.

„Într-un vestiar miroase cum miroase într-un vestiar și anume a transpirație. Hai să fim serioși, de la miros au pierdut ei meciul? Fiindcă mi se pare că toate nemulțumirile lor au început abia după ce au văzut că au pierdut.

Dacă era ceva în neregulă, trebuia să se sesizeze de la început și să facă o plângere la adresa observatorului, dar totul a fost bine. Cum au pierdut, cum s-au declanșat și problemele. Înțeleg că inclusiv antrenamentul pe care îl aveau planificat vineri, aici, în Bistrița, l-au anulat”, a mai spus Cosma.

„A fost o divergență verbală la final, dar n-a degenerat”

Președintele Gloriei a fost de față și la incidentul din finalul meciului, de la masa presei, unde un jurnalist a intrat într-o contră cu Mihai Stoica, managerul FCSB:

„MM n-a dorit să stea la tribuna oficială, a preferat masa presei. La final a existat o divergență verbală, dar care nu a degenerat.

Înainte de meci, m-am întâlnit cu MM și cu ceilalți oficiali de la FCSB și i-am salutat, mi-au răspuns, dar așa, într-un mod foarte arogant, dar nu asta e important acum, ci că am câștigat, că am avut stadionul plin, că am reușit să creăm o emulație fantastică prin aducerea lui Sebastian Moga ca antrenor și că avem șanse să jucăm în sferturile de finală.”

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