FCSB contraatacă Reacție dură după acuzațiile Gloriei: „Am plecat echipați la hotel, nu aveam apă caldă! Jucătorii vomitau din cauza mirosului”

Scandalul izbucnit după partida dintre Gloria Bistrița și FCSB, din Cupa României, continuă

După ce gazdele au reclamat modul în care roș-albaștrii au lăsat vestiarul la finalul întâlnirii, oficialii clubului din București au reacționat pentru GOLAZO.ro

Aceștia s-au plâns de condițiile oferite de organizatori la vestiare

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acuzațiile venite dinspre Gloria Bistrița nu au rămas fără răspuns. Un oficial al FCSB a oferit pentru GOLAZO.ro o altă perspectivă asupra celor întâmplate la stadion, susținând că problemele întâmpinate de fotbaliștii bucureșteni au fost uitate sau omise de gazde.

FCSB se plânge de condițiile de la stadionul din Bistrița

Potrivit acestuia condițiile din vestiarul pus la dispoziția echipei oaspete au fost departe de cele normale pentru un meci oficial din Cupa României.

Lipsa apei calde i-ar fi obligat pe jucătorii FCSB să părăsească stadionul fără să facă duș, în timp ce mirosul din grupurile sanitare ar fi fost atât de puternic încât unii fotbaliști ar fi vomitat.

„Am fost nevoiți să plecăm îmbrăcați în echipamente la hotel pentru că nu era apă caldă. Asta uită să spună cei de la Bistrița? E normal? Un meci de Cupa României așa trebuie organizat?

În plus, jucătorii vomitau pe la baie de cum mirosea pe acolo, dar din nou vedem că omit cei de la Bistrița asta. Au văzut doar ce le-a convenit”, a transmis unul dintre oficialii FCSB pentru GOLAZO.ro.

Acuzații de ambele părți după meciul din Cupa României

Reacția FCSB vine după ce reprezentanții Gloriei Bistrița au reclamat dezordinea lăsată de oaspeți în vestiar la finalul partidei.

În replică, roș-albaștrii consideră că gazdele au prezentat doar o parte a situației, fără să amintească problemele legate de igienă și de lipsa apei calde.

Oficialii bistriței se apără prin vocea președintelui Eugen Cosma: „Nu prea aș vrea să mai comentez subiectul, dar vă spun doar atât: o echipă mare sau care se vrea mare trebuie să arate decență și să iasă cu capul sus chiar și atunci când pierde. Eu mereu le spun colegilor mei că, înainte de toate, reprezentăm Gloria Bistrița și apoi ne reprezentăm pe noi ca persoane”, a declarat acesta.

Referitor la acuzele celor de la FCSB cum că nu au avut apă caldă și s-au spălat la hotel, oficialul Gloriei a negat că ar fi o problemă: „Toate echipele au făcut duș la stadion. Avem un boiler de 500 de litri, aveau toate condițiile să se spele acolo. Nu vreau să intru în nicio polemică cu nimeni, dar de ce n-am avut probleme și cu alte echipe?!”, a precizat oficialul gazdelor pentru GSP.

VIDEO. FCSB a lăsat mizerie în vestiar după meciul cu Gloria

Citește și