Cu el s-a certat Mihai Stoica VIDEO. Bărbatul care l-a provocat pe oficialul FCSB la Bistrița a fost reținut de poliție în urmă cu câteva săptămâni +7 foto
Mihai Stoica în timp ce se certa cu Florin Cilică. Foto: Facebook, @Adrian Linca
Cupa Romaniei

Cu el s-a certat Mihai Stoica VIDEO. Bărbatul care l-a provocat pe oficialul FCSB la Bistrița a fost reținut de poliție în urmă cu câteva săptămâni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 13:51
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 14:00
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a fost implicat într-un conflict cu Florin Cilică, un influencer din Bistrița, la finalul meciului pierdut cu Gloria, scor 0-1, în etapa #2 a grupelor Cupei României.
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Imediat după meci, Mihai Stoica a fost surprins în timp ce se certa cu un bărbat aflat lângă masa presei. Oficialul FCSB era vizibil nervos.

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S-a aflat cu cine s-a certat MM Stoica după meciul cu Bistrița: „Era cât pe ce să-l ia la bătaie!”

Astăzi, jurnalistul bistrițean Adrian Linca a dezvăluit, într-o postare pe rețelele sociale, că persoana cu care s-a certat Mihai Stoica este Florin Cilică, un realizator de emisiuni radio din Bistrița.

Cilică i-ar fi reproșat lui Mihai Stoica comportamentul avut la un meci precedent dintre cele două echipe, când oficialul FCSB ar fi avut un schimb dur de replici cu Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

„Cilică s-a luat de MM Stoica la finalul meciului cu FCSB și era cât pe ce să-l ia la bătaie.

«Mno, acuma de cine te mai iei, cu cine mai ai treabă? Te-a bătut o echipă de Liga a doua. Rușine!», i-a tot strigat Cilică.

Bucureșteanul s-a arătat mai degrabă surprins de gestul influencerului și n-a ripostat vehement, așa cum face de obicei”, a notat Adrian Linca.

Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport
Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (7 imagini)

Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport Mihai Stoica, implicat într-o dispută la finalul meciului de la Bistrița / foto: capturi Prima Sport
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Florin Cilică a publicat un videoclip după conflictul cu Mihai Stoica

După meci, Florin Cilică a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care a vorbit despre victoria Gloriei Bistrița și despre momentul în care l-a abordat pe Mihai Stoica.

„Bistrița merită fotbal de calitate, merită o asemenea atmosferă. Să vedeți ce i-am făcut lui Mihai Stoica. L-am filmat cu camera ascunsă și l-am întrebat a câta oară pleacă de aici dezamăgit”, a spus Cilică.

Florin Cilică a fost reținut pentru la începutul lunii octombrie

Cilică a fost reținut pentru 24 de ore la începutul lunii octombrie, într-un dosar de instigare publică, după o serie de declarații făcute într-o transmisiune live pe rețelele sociale, conform bistriteanul.ro.

Cilică ar fi îndemnat la revoltă publică și ar fi cerut eliberarea lui Călin Georgescu.

Să n-apuc să mă duc eu la Guvern, că de mă duc eu îi bai! Eu nu mă duc singur, iau prieteni cu mine și cer public eliberarea lui Călin Georgescu. Eu atâta vă spui. Florin Cilică, în videoclipul respectiv

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a anunțat atunci că, în ultimele două luni, a deschis trei dosare penale care vizau patru persoane, suspectate că au îndemnat la violență prin postări pe rețelele sociale.

În două dintre cazuri a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore. Polițiștii au precizat că cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor și a faptelor.

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