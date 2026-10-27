Acuzații grave după Balonul de Aur Legenda lui Real Madrid contestă victoria lui Harry Kane: „A fost aranjată!” +43 foto
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Campionate

Acuzații grave după Balonul de Aur Legenda lui Real Madrid contestă victoria lui Harry Kane: „A fost aranjată!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 18:09
  • Guti (49 de ani), legendarul mijlocaș al celor de la Real Madrid, a pus sub semnul întrebării câștigarea Balonului de Aur de către Harry Kane (33 de ani).
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Atacantul lui Bayern Munchen și al naționalei Angliei i-a învins în cursa pentru trofeu pe Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani).

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Guti, acuzații grave după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur: „Coincidență incredibilă”

Ceremonia din acest an a Balonului de Aur a avut loc la London Palladium Theatre, din Anglia, pentru a marca împlinirea a 70 de ani de la câștigarea trofeului de către Sir Stanley Matthews, primul care a pus mâna pe această distincție.

Guti are dubii cu privire la succesul lui Kane. Spaniolul consideră că există prea multe coincidențe, începând cu mutarea galei de la Paris la Londra și terminând cu triumful unui fotbalist născut în capitala Angliei.

„Se întâmplă ca, tocmai la cea de-a 70-a aniversare, ceremonia să fie mutată la Londra, iar trofeul să fie câștigat de cineva din Londra.

Este o coincidență incredibilă faptul că mută ceremonia la Londra și câștigă cineva din Londra, nu-i așa? Adică, e ca și cum totul ar fi…”, a declarat Guti, citat de sportbible.com.

Întrebat dacă totul i s-a părut că a fost aranjat, fostul mijlocaș a replicat:

„Complet. Absolut. Asta cred și asta am gândit despre acest premiu de mult timp. Vă spun, când am văzut expresia de pe fața lui când l-au anunțat pe Harry Kane, niciodată în viața lui nu a crezut că îl va câștiga. Niciodată!”

Cred că se aștepta ca atât Lamine Yamal, cât și Mbappe să termine înaintea lui. Trebuie doar să te uiți la fața lui.”, a concluzionat Guti.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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FOTO. Cele mai bune meme-uri după Gala Balonului de Aur 2026. Lamine Yamal și Kylian Mbappe, în centrul ironiilor

Kylian Mbappe (27 de ani) și Lamine Yamal (19 ani) s-au clasat pe locurile 2 și 3 în clasamentul Balonului de Aur 2026, iar fanii de pe internet au dat startul glumelor la adresa vedetelor din La Liga.

„Tatăl lui Lamine Yamal” / „Alt tată al lui Lamine Yamal / foto: marca.com
„Tatăl lui Lamine Yamal” / „Alt tată al lui Lamine Yamal / foto: marca.com

Galerie foto (27 imagini)

Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com Cele mai bune meme-uri după decernarea Balonului de Aur / foto: marca.com
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