„Sancțiunea nu e o soluție” LPF intervine în scandalurile de rasism, după ultimele incidente din Liga 1: „Nu putem spune că am evoluat”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a venit cu un amplu punct de vedere după problemele legate de rasism din ultima etapă a Ligii 1.

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Cazurile în care suporterii au folosit scandări rasiste au fost remarcate atât la FCSB - Rapid 4-1, cât și la CFR Cluj - Dinamo 2-2, la adresa lui Marius Șumudică, care a și tras un semnal de alarmă.

LPF intervine în scandalurile de rasism, după ultimele incidente din Liga 1

Pus în fața situației, oficialul LPF a venit cu o perspectivă amplă, analizând și declarațiile oficialilor după aceste incidente.

„Sunt mai multe planuri ale discuției pe care trebuie să le deschidem, în primul rând în ceea ce privește comportamentul rasist în tribunele din Superliga. Tocmai pentru a deschide planul acestei discuții a combaterii rasismului, noi începusem deja o campanie înainte de ultimele 24 de ore.

(...) Trebuie, apoi, să vedem și planul perspectivelor galeriilor și ale finanțatorului FCSB, unde am văzut că s-a spus corect că în galeria clubului FCSB, ca și în galeriile altor echipe din Superliga, există suporteri de etnie romă. Plecând de la această idee s-a spus că acele scandări reprezintă o manifestare a rivalităților sportive.

OK, aici e clar că se deschide planul pe care-l spuneți dumneavoastră, unde se termină rivalitatea sportivă și unde începe jignirea. Atâta vreme cât nu ținem cont și de sentimentele celorlalți și ne rezumăm doar la rivalitatea sportivă, nu putem spune că am evoluat și că am mers mai departe să tratăm problema.

Sunt de acord că există o rivalitate sportivă, jigniri și din partea celorlalți. E acel cântec tradițional: «Cine ține cu lalala, să-i așa familia». O mizerie care nu-și are sensul, pentru că nu văd bucuria de a-i arde părinții sau nevasta altuia sau, Doamne ferește, copiii altuia. Scandarea are acea expresie total nefericită. Este mizerabilă!”, a declarat Justin Ștefan, potrivit fanatik.ro.

Apoi, secretarul Ligii Profesioniste a vorbit și despre posibilitățile pe care arbitrii le au în astfel de situații:

„Cel de-al doilea plan sună cam așa. Observatorii LPF au scris întotdeauna în rapoarte ce s-a strigat la stadion și au făcut asta pentru că nu poți nega evidența, toate meciurile sunt transmise live și nu ne putem întoarce în perioadele în care închideam ochii.

Mai departe, acele rapoarte merg la Comisia de Disciplină, care anunță sancțiuni. Aceste sancțiuni sunt graduale: penalitate sportivă, creșterea penalității, închiderea unui sector, disputarea jocurilor cu porțile închise și, la final, se poate ajunge până la pierderea meciurilor la masa verde.

Mai ai un plan, acela al meciului în care, în mod normal, dacă se aud scandări cu tentă rasistă, arbitrul poate dispune oprirea jocului pentru 10 minute, poate discuta cu căpitanii de echipe, care să meargă ulterior la liderii de galerie.

Trebuie să le spună că: «Dacă continuați, există riscul să se oprească meciul, iar echipa să piardă cu 3-0». Există toate mecanismele regulamentare, sunt aplicate, dar, bineînțeles, nu s-a escaladat până la pierderea meciurilor cu 3-0”, a mai explicat Justin Ștefan.

Justin Ștefan: „Arbitrii pot să oprească meciurile definitiv”

Ulterior, oficialul LPF a transmis că arbitrul are inclusiv opțiunea de a opri meciul definitiv dacă situația escaladează foarte mult, însă consideră că toate penalizările și sancțiunile ar trebui aplicate treptat, pentru a-i face pe oameni să conștientizeze situația pe care o creează.

„Nu-mi dau seama dacă a pierde meciul cu 3-0 va rezolva problema. Vorbim de oameni de 30-40 de ani și nu știu dacă educația lor se poate schimba. Îmi place să cred că printr-un cumul de sancțiuni se poate opri totul, și sancțiuni, și conștientizare, și dialog cu toți cei implicați.

Arbitrii ar trebui, pentru început, să ia acea decizie de suspendare a meciului timp de 10 minute, iar apoi, în măsura în care nu se schimbă nimic, să vadă măsurile care sunt regulamentare. Totul este la îndemâna arbitrului și depinde de el. Deci arbitrii pot să oprească meciurile definitiv.

Părerea mea este nuanțată, însă cred că trebuie să dăm întâietate meritului sportiv și să înțeleagă suporterii că, după acele 10 minute, dacă se continuă cu scandările, meciul se va opri.

Sancțiunea nu e o soluție care să rezolve problema, ar trebui să tratăm la firul ierbii. Inclusiv galeriile ar trebui să discute prin reprezentanții lor, să-și spună punctul de vedere. Trebuie dialog social, să vedem care sunt mecanismele acestui comportament.

La prima vedere zici că e o tradiție pe stadioanele de fotbal, dar aceste exprimări ar trebui să se termine acolo unde ceilalți se simt jigniți. Oare dacă se pierde meciul cu 3-0 rezolvăm problema cu rasismul? Dacă nu o rezolvăm, s-ar putea doar să ne încurcăm cu acel merit sportiv”, a mai precizat Ștefan.

Totodată, acest a explicat că a fost demarată deja o campanie media, prin care vor încerca să trateze această problemă.

Vom avea campanie media, o campanie de conștientizare care va începe în perioada următoare și care va încerca să trateze la firul ierbii. Vor fi întâlniri inclusiv între reprezentanții comunității rome și ai cluburilor din SuperLiga. Asta vrem să facem în perioada următoare. Justin Ștefan, secretar general LPF

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