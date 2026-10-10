Moment obscen pe Arenă FOTO. Jucătorul Oțelului, gest bădăran la adresa fanilor FCSB, după ce a fost eliminat

FCSB - Oțelul. Habib Sylla (27 de ani), fundașul oaspeților, a recurs la un gest obscen după ce a fost eliminat în partida de pe Arena Națională.

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În minutul 51, Sylla a avut o intrare foarte dură asupra lui Korenica, aproape de mijlocul terenului.

FOTO. Habib Sylla, gest obscen după ce a fost eliminat

În încercarea de a juca mingea, ivorianul a intrat cu talpa asupra fotbalistului de la FCSB, Korenica având nevoie de îngrijiri medicale.

Arbitrul George Roman nu a stat pe gânduri și i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Sylla, fundașul Oțelului fiind astfel eliminat. Acesta mai fusese avertizat în minutul 3.

„Centralul” a verificat ulterior faza la monitorul VAR și a întors decizia. George Roman i-a anulat al doilea galben lui Sylla și l-a eliminat direct pe apărătorul din Coasta de Fildeș.

Sylla a părăsit terenul în timp ce era huiduit de fanii aflați pe Arena Națională. În momentul în care se îndrepta spre tunel, acesta le-a arătat degetul mijlociu suporterilor FCSB.

10 minute mai târziu, FCSB a deschis scorul prin Alexandru Stoian, care a înscris cu capul din centrarea lui Vali Crețu.

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