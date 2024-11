România a fost învinsă de Japonia, scor 1-2, joi, la Billie Jean King Cup, turneu disputat în aceste zile, în Malaga.

După meci, căpitanul-jucător al „tricolorilor”, Horia Tecău, a declarat că este foarte mândrul de jocul fetelor, chiar dacă victoria le-a scăpat printre degete.

Horia Tecău, după meci: „Japonia a jucat mai bine unele momente”

Horia Tecău, căpitan-jucător al naționalei României, a apreciat efortul depus de jucătoare în cele trei partide, însă rămâne cu regretul că nu s-a putut obține victoria.

„ Dificil. E un moment dificil imediat după o întâlnire foarte strânsă pe care am pierdut-o. Sunt mândru de echipa mea și de spiritul de luptă. Am început cu 1-0. Ana a jucat un meci solid împotriva lui Hibino ca să obțină prima victorie pentru România. Apoi, Shibahara a avut un meci de simplu foarte bun .

Am crezut că am fi putut face mai mult în acel meci pentru ca Jaqueline să joace un pic mai solid, dar știm cu toții cum sunt presiunea și emoțiile acestei competiții.

Nu este întotdeauna ușor să produci tenisul tău bun. Am încercat. A fost o luptă mare. A fost aproape până la final.

Apoi, la 1-1, din nou, cred că am avut câteva șanse. Scorul pare mai dur decât a fost meciul, mai ales în primul set. Am avut prima șansă, primele două mingi de break, și, lucrurile ar fi putut să meargă diferit dacă le-am fi luat. Dar, din nou, am luptat până la sfârșit. Am căutat soluții.

Echipa japoneză a jucat mai bine în unele momente. Noi am încercat totul, iar loviturile au fost ratate de câțiva centimetri, dar așa e tenisul. Adică, simt că am avut o luptă mare și am încercat să căutăm soluții până la final”, a declarat Horia Tecău, după meci, conform gsp.ro.

În primul meci, Ana Bogdan (31 de ani, #116 WTA) o învinsese pe Nao Hibino (29 de ani, #152 WTA), scor 6-2, 6-4.

Apoi, Jaqueline Cristian (21 de ani, #73 WTA) a fost învinsă de Ena Shibahara (26 de ani, #135 WTA), scor 4-6, 6-7(2).

Confruntarea a fost decisă de partida de dublu, acolo unde perechea Monica Niculescu/Gabriela Ruse a fost învinsă de cuplul Shuko Aoyama/Eri Hozumi, scor 1-6, 5-7.