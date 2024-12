Huțupan și Amariei în Hall of Fame Româncele, între gloriile handbalului mondial. Amariei: „O onoare, un moment special pentru mine”  

Luminița Huțupan Dinu (53 ani) și Carmen Amariei vor fi incluse în Hall of Fame, anunță Federația Europeană de Handbal.

Evenimentul va avea loc pe 14 decembrie, cu o zi înaintea finalei feminine a Campionatului European.

Nikola Karabatic, Mats Olsso, Dane Mikkel Hansen și norvegianca Stine Oftedal, campioană olimpică, mondială și europeană, vor fi și ei incluși în Hall of Fame.

Carmen Amariei: „O onoare, însemnă că am făcut ceva bun”

Luminița Huțupan Dinu și Carmen Amariei măresc echipa gloriilor handbalului românesc din Hall of Fame. În 2023, Narcisa Lecușanu și Cristina Vărzaru au fost incluse și ele în galeria celor mai bune jucătoare de handbal.

Carmen Amariei a fost extrem de încântată la aflarea veștii că va fi inclusă în Hall of Fame.

„Mă bucur foarte mult pentru această veste. Să intri în galeria celor mai mari jucătoare de handbal din istorie înseamnă că am făcut ceva bun pentru acest sport.

Sper că am fost un model și pentru cei care vor să facă acest sport.

Sunt foarte mândră de realizările mele și de cariera pe care am avut-o. Este o onoare, un moment special pentru mine.

Simt că oamenii care chiar cunosc acest fenomen îmi atribuie o valoare pe care unii, de-a lungul anilor, au pus-o la îndoială.

Dar se pare că am făcut bine ceea ce am făcut în handbal și vreau în continuare să ajut acest sport. Vreau să mă bucur de acest moment și felicit colegele care au fost, anul trecut (n.r. – Narcisa Lecușanu și Cristina Vărzaru) și anul acesta, incluse în Hall Of Fame.

Să ne mândrim cu aceste realizări pe plan internațional”, a declarat Carmen Amariei în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Huțupan și Amariei, alături de Olsen și Karabatic în Hall of Fame

Printre numele uriașe care vor fi incluse în Hall of Fame la gala din 14 decembrie se mai află Mats Olsson, Nikola Karabatic, Mikkel Hansen, Anja Andersen, Ljubomir Vranjes, Staffan Olsson, Luc Abalo și Stine Oftedal.

„Suntem încântați să onorăm legendele acestui sport la Premiile de Excelență EHF. Aceasta este o ocazie perfectă de a aduce un omagiu celor care au lăsat o amprentă incredibilă asupra handbalui , fie prin realizările lor remarcabile, fie prin influența lor asupra sportului nostru pe și în afara terenului.

În plus, mulți dintre ei sunt încă implicați în handbal, ca antrenori sau în conducerea unui club, și astfel continuă să construiască pe moștenirea pe care au creat-o deja”, a spus președintele EHF, Michael Wiederer, pe site-ul eurohandball.com

LISTA GLORIILOR DIN HANDBAL CARE VOR FI INCLUSE ÎN HALL OF FAME

Andreas Thiel (Germania)

Mats Olsson (Suedia)

Dejan Perić (Serbia)

Luminița Hutupan-Dinu (Romania)

Gergő Iváncsik (Ungaria)

Nikola Karabatic (Franța)

Mikkel Hansen (Danemarca)

Carmen Amariei (Romania)

Anja Andersen (Danemarca)

Ljubomir Vranjes (Suedia)

Andy Schmid (Elveția)

Mia Hermansson-Högdahl (Suedia)

Stine Oftedal Dahmke (Norvegia)

Volker Zerbe (Germania)

Staffan Olsson (Suedia)

Indira Kastratović (Macedonia de Nord)

Marta Mangué (Suedia)

Luc Abalo (Franța)

Ivan Čupić (Croația)

Igor Vori (Croația)

Viran Morros (Spain)