Secretul lui Inzaghi Antrenorul lui Inter jubilează după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor: „Am creat o echipă excelentă!”

Simone Inzaghi (49 de ani) a explicat cum a reușit să facă din Inter o „forță” a Europei, după calificarea în semifinalele UEFA Champions League.

a explicat cum a reușit să facă din Inter o „forță” a Europei, după calificarea în semifinalele UEFA Champions League. Campioana Italiei și-a asigurat prezența în „careul de ași”, după 2-1 și 2-2 cu Bayern Munchen.

A fost o seară magică pe „Giuseppe Meazza” pentru Inter.

După patru înfrângeri consecutive în fața celor de la Bayern Munchen pe teren propriu, campioana Italiei a obținut primul ei rezultat pozitiv împotriva „bavarezilor”.

Simone Inzaghi: „Am creat o echipă excelentă”

După fluierul de final al partidei, Simone Inzaghi a dezvăluit cum a reușit să o transforme pe Inter, gruparea pe care o pregătește de patru ani.

„A fost o seară frumoasă, jucată pe stadionul nostru, în fața fanilor noștri, împotriva unei echipe foarte puternice. A trebuit să jucăm două meciuri grozave, dând tot ce aveam.

Această scenă îți oferă și mai multă satisfacție pentru că, dincolo de bugetul care nu merge pe teren, Bayern nu a scăzut niciodată intensitatea, dar am răspuns cu lovitură după lovitură.

Ei muncesc și se sacrifică (n.r. - jucătorii), suntem împreună de aproape patru ani.

Am creat o echipă excelentă, construită cu greu, pentru că finanțatorii au fost clari cu mine: mai întâi a trebuit să rezolvăm niște lucruri, am făcut-o și am reușit să creăm o echipă care ne-a oferit trofee și victorii importante”, a spus Simone Inzaghi, potrivit Tuttomercatoweb, citat de orangesport.ro.

În semifinale, Inter o va înfrunta pe Barcelona. Va fi pentru prima dată din sezonul 2009/10 când cele două echipe se întâlnesc în această fază.

Atunci, „Nerazzurri” obțineau calificarea în finală, după 3-1 pe „Giuseppe Meazza” și 0-1 pe Camp Nou.

VIDEO rezumatul primei manșe Inter - Barcelona din sezonul 2009/2010

Ulterior, Inter avea să pună mâna pe trofeu, în urma succesului din finală cu Bayern Munchen, 2-0, pe „Santiago Bernabeu”.

Tabloul semifinalelor

Arsenal - PSG: 29 aprilie / 7 mai

Barcelona - Inter 30 aprilie / 6 mai

