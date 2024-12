Ianis, pedepsit de Gică  Hagi Jr. a dezvăluit cum a fost să-l aibă pe tatăl său ca antrenor + Fotbalistul care i-a rafinat tehnica : „Era expert”

Ianis Hagi (26 de ani) a povestit că Gheorghe Hagi (59 de ani), tatăl său, îl trata ca pe oricare alt jucător în perioada în care era antrenat de acesta la Viitorul Constanța.

Fotbalistul român a dezvăluit că Fiorentina a jucat un rol foarte important în cariera sa, iar Mauro Zarate (37 de ani) este cel care l-a ajutat să execute mai bine lovituri libere.

Revenit în primul „11” al celor de la Rangers, Ianis Hagi a oferit un amplu interviu jurnalistului italian Gianluca DiMarzio.

Ianis Hagi, pedepsit de Gică Hagi: „Am ridicat vocea și am terminat antrenamentul epuizat”

Ianis și-a început cariera sub îndrumarea lui Gică Hagi, dar spune că nu a beneficiat de tratament preferențial din partea tatălui său.

„La început situația poate părea un pic ciudată în relațiile cu colegii, dar până la urmă terenul vorbește de la sine. Întotdeauna l-am tratat ca pe un antrenor normal, iar el m-a tratat ca pe un fotbalist normal.

Nu avea nicio problemă să mă pedepsească dacă făceam o greșeală: înainte să plec la Florența, la 16 ani, m-am enervat la antrenament din cauza criticilor sale și am ridicat puțin vocea.

A întrerupt antrenamentul și m-a trimis să fac sprinturi singur pe terenul alăturat timp de 20 de minute, fără pauze.

Am terminat acel antrenament epuizat... și două zile mai târziu eram pe teren pentru un meci de campionat. Dar pedeapsa a fost utilă: în acel weekend am marcat o dublă și am câștigat cu 6-1”, a afirmat Ianis Hagi.

92 de meciuri a adunat Ianis Hagi ca jucător al echipei Viitorul Constanța. A marcat 24 de goluri și a oferit 14 pase decisive.

Ianis Hagi vrea să ducă România la Campionatul Mondial din 2026: „Să-i redau tatei bucuria pe care mi-a dat-o mie”

Naționala a făcut pași importanți spre calificarea la un Mondial după 28 de ani, iar Ianis spune că își dorește să ajute România să ajungă la turneul nord-american. Pentru țară și pentru tatăl său.

„Tatăl meu a fost idolul tuturor băieților de vârsta mea din România: a pornit dintr-un sătuc de lângă Constanța și a ajuns să joace pentru Real Madrid și Barcelona.

Să cresc alături de el a fost un avantaj: presiunea a servit drept motivație. Astăzi, sunt unul dintre căpitanii echipei naționale, vreau să inspir noile generații așa cum a făcut el cu a mea.

Visez să readuc numele nostru la o Cupă Mondială: ar fi o poveste frumoasă, un mod de a-i reda tatei bucuria pe care mi-a dat-o mie”, a mai spus Ianis.

Fiorentina are un loc special în inima lui Ianis Hagi: „Fanii îmi scriu să mă întorc”

În vara anului 2016, Fiorentina a plătit 2 milioane de euro pentru a-l transfera pe Ianis Hagi de la Viitorul Constanța.

Românul n-a reușit să se impună, însă spune că a învățat foarte multe în perioada petrecută în Italia.

„Cele 18 luni la Fiorentina au fost cruciale pentru dezvoltarea mea. Am jucat doar două meciuri în prima echipă, dar a fost experiența de viață și de fotbal de la care am învățat cel mai mult. M-a ajutat să înțeleg cine sunt.

S-a născut o relație bună cu fanii: încă îmi scriu cu afecțiune și îmi cer să mă întorc.

Dacă mă mai gândesc la asta? Acum sunt fericit în Glasgow, iubesc Rangers și am câștigat multe trofee aici.

Dar în fotbal nu se știe niciodată: Florența va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a mai spus Hagi jr.

48 de minute a adunat Ianis Hagi în tricoul primei echipe a clubului Fiorentina.

Mauro Zarate, fotbalistul care i-a rafinat tehnica lui Ianis Hagi

Cel mai mult l-a ajutat Mauro Zarate, un argentinian care valora 17,5 milioane de euro în 2010.

„Acea echipă era plină de talent: 15 jucători mergeau la echipa națională. Pe poziția mea îi aveam pe Ilicic, Zarate, Bernardeschi și Borja Valero.

Ilicic a fost fenomenal, unul dintre cei mai buni cu care am jucat vreodată: talent pur, viziune, control. Să-l văd în fiecare zi a fost un privilegiu.

Cu Zarate ne opream după antrenament să executăm lovituri libere: ne provocam reciproc, de două sau trei ori pe săptămână. El avea 30 de ani, eu 17.

Evident, am învățat să lovesc datorită tatălui meu, dar cu Zarate mi-am rafinat tehnica: în medie, el înscria în 9 lovituri libere din 10.

Și el a vrut întotdeauna să mă provoace. Odată i-am spus: «Mauro, este a patra zi la rând în care șutăm». El mi-a răspuns: «Nu contează, îmbunătățește-te».

Acesta este motivul pentru care am crescut la Fiorentina: erau jucători experți, dar mai presus de toate oameni grozavi”, a concluzionat Hagi.

Am înțeles că fotbalul este făcut din opinii și că, dacă respecți fotbalul, acesta îți va da înapoi: chiar și în aceste luni în care nu am jucat cu Rangers, am continuat să mă antrenez cât de bine am putut așteptând o șansă. Acum, aceasta a sosit și mi-a confirmat cât de special este acest club. Ce e mai bun urmează să vină… și va veni curând. Ianis Hagi, Glasgow Rangers