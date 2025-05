Ce a vrut să spună Șumudică? Zotta „traduce” declarația enigmatică a antrenorului de la Rapid

Dinamo - Rapid 0-0. Constantin Zotta (62 de ani) a „tradus” declarațiile lui Șumudică de la finalul partidei de luni seară.

Fostul arbitru crede că antrenorul de la Rapid a vrut să transmită că jucătorii „l-au lucrat” și nu au dat tot ce puteau.

Șumudică a avut o serie de reacții destul de dure la finalul meciului cu Dinamo, 0-0, în care a criticat jocul și atitudinea elevilor săi.

Dinamo - Rapid 0-0 . Constantin Zotta: „Șumudică își acuză jucătorii”

Fostul arbitru consideră că Șumudică a vrut să transmită că nu poate rămâne la club, dacă jucătorii „lucrează” împotriva sa.

„De exagerat, nu cred că exagerează, dar eu cred că discursul ăsta… Am stat mult să mă gândesc… Trimite undeva, să faci o analiză și să te gândești.

Șumudică spune așa: «Noi cu aceiași jucători, cu aceeași echipă, am putut să jucăm foarte bine cu FCSB, am jucat foarte bine cu U Cluj, acum, cu aceeași echipă, când avem nevoie să câștigăm, nu mai jucăm. De ce?».

Acum dacă stau să mă gândesc, într-un fel, își acuză jucătorii că n-au dat mai mult și ce-i mai bun.

«Eu plec că mă lucrează ăștia». Eu așa mă gândesc. Că ăsta e mesajul lui Șumi. «Mă lucrează și nu vor să mai rămân, d-aia au jucat așa»” , a spus Zotta, la Prima Sport.

Declarațiile lui Șumudică după Dinamo - Rapid 0-0

„Eu nu înțeleg cum jucăm la Craiova într-un fel, care juca aproape cu titlul pe masă, pentru că se apropiau de FCSB cu o victorie, să jucăm apoi ca azi.

Nu înțeleg cum a doua repriză jucăm extraordinar la CFR Cluj, jucăm cu FCSB extraordinar a doua repriză nu ies din jumătatea terenului și când trebuie să câștigăm jucăm așa. Sunt prea mari discrepanțe de la o săptămâna la alta și nu le mai înțeleg.

Nu mă uit la ce se va întâmpla la alte echipe, mă uit la jocul nostru, care a fost deplorabil din punct de vedere al antrenorului Șumudică, deplorabil. Îmi fac mea cupla, probabil e și vina mea, dar nu cred că sunt singurul care trebuie să răspundă pentru astfel de rezultate.

Ce-mi reproșez? Am și eu, probabil, vina mea. De fiecare dată, antrenorul plătește. Dar din punct de vedere fotbalistic am făcut tot ceea ce am știut mai bine și cred că am o experiență destul de vastă în fotbal. Am încercat, eu cred că am scos maximum”, a spus Șumudică.

VIDEO. Faza controversată la care Dinamo a cerut penalty

