ROMÂNIA - BOSNIA 0-1. Ianis Hagi (26 de ani) a dat vina pe ghinion și pe arbitraj pentru eșecul din prima etapă a preliminariilor pentru CM 2026.

Ianis Hagi consideră că eșecul României este nemeritat, bosniacii reușind să marcheze la prima și singura ocazie.

ROMÂNIA - BOSNIA. Ianis Hagi: „Ei au avut o ocazie, au dat gol, noi am avut 7 și nu am marcat”

„Ei au avut o ocazie, au dat gol, noi am avut 7 și nu am dat gol. Asta rezumă partida. E normal sa tragă de timp, și noi dacă eram la ei acasă am fi tras de timp”, a spus Ianis Hagi la Antena 1.

Apoi, mijlocașul lui Rangers a atacat arbitrajul: „În a doua repriză am fost mai agresivi, am câștigat dueluri, dar nu ni s-a permis să profităm. Nu am putut să ne câștigăm duelurile pe drept. Unde este acel 50-50?

Nu mi se pare corect. Nu am văzut faza penalty-ului. Cei care au fost aproape de fază au spus că a fost penalty. Acum, nu știu, o să mă uit și eu pe fază să văd ce a fost”.

Ianis Hagi a intrat în startul reprizei secunde și a adus un plus pe faza de atac a României, însă nu a fost destul pentru a putea să învingă apărarea bosniacă.

7,1 a fost nota lui Ianis Hagi, potrivit sofascore.com

Pentru „tricolori” urmează duelul cu San Marino, din deplasare, de luni seara, de la ora 21:45.

În grupa României, Cipru a reușit să câștige în fața lui San Marino, scor 2-0, și este pentru moment lider în grupă.

Clasamentul Grupei A

Echipă MJ Pct. 1. Cipru 1 3 2. Bosnia 1 3 3. Austria 0 0 4. România 1 0 5. San Marino 1 0

Programul României din preliminariile CM 2026

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru, San Marino – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Cipru, San Marino – (21:45) Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – (21:45) Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru, San Marino – Austria (21:45)

– Cipru, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

Lotul pregătit de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0);

(Damac | Arabia Saudită, 30/0), (Sassuolo | Italia, 11/0), (FCSB, 3/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1), Mihai POPESCU (FCSB, 0/0), Denis CIOBOTARIU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 44/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 46/6);

(Rayo Vallecano | Spania, 27/1), (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), (Cracovia | Polonia, 2/0), (Pisa | Italia, 22/1), (Baniyas | EAU, 37/1), (FCSB, 0/0), (FC Rapid 1923, 0/0), (Universitatea Craiova, 44/2), (Universitatea Cluj, 46/6); Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Adrian ȘUT (FCSB, 4/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠ Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 21/4), Florin TĂNASE (FCSB, 18/3), Dennis POLITIC (Dinamo, 0/0);

(Pisa | Italia, 28/0), (FCSB, 4/0), (Cagliari | Italia, 65/11), (Damac | Arabia Saudită, 79/15), (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠ (Pafos | Cipru, 0/0), (Parma | Italia, 33/9), (Pisa | Italia, 15/1), (Universitatea Craiova, 21/4), (FCSB, 18/3), (Dinamo, 0/0); Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 41/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 3/1).