La 22 de ani, Ianis Stoica simte că și-a găsit echilibrul și că a trecut de la stadiul de promisiune la certitudine.

Secretele transformării fizice, învățăturile de la FCSB, cum s-a trăit ratarea titlului după egalul cu Voluntari, toate acestea au fost dezvăluite de internaționalul U21 într-un interviu acordat site-ului GOLAZO.ro.

Ce spune Ianis Stoica despre un posibil transfer la Dinamo, rivala clubului la care a crescut.

Mutarea în „Ștefan cel Mare e puțin probabilă, după ce Hermannstadt a anunțat că i-a stabilit prețul: 1,5 milioane de euro, iar conducerea alb-roșiilor a făcut un pas în spate:

„ La această sumă, pentru noi iese din discuție. Am avut discuții preliminare prin directorul sportiv, ni s-a răspuns public”, a afirmat Nicolescu, potrivit sport.ro.

Ianis Stoica: „Dinamo sună bine, dar n-am să înjur Steaua!”

Stoica însuși spune că nu se concentrează pe mutare, gândul îi este până în vară doar la FC Hermannstadt, la obiectivele de la actualul club și la naționala U21, care va participa în vară la EURO 2025.

În 2024 cumva ți-ai găsit echilibrul, ce vrei de la acest an?

Anul trecut a fost bun pentru mine. În fotbal contează mereu prezentul, anul trecut s-a uitat. Trebuie să o iau de la capăt pentru 2025 și să reușesc să cresc de la an la an.

În fotbal se uită repede lucrurile bune și se țin cele rele. Sunt totuși reușite anul trecut care îți dau moral. Ai scăpat de oscilații…

Am avut un an constant la Sibiu, un an bun. Aș spune chiar un an jumătate pentru că și partea de la U Cluj a fost bună pentru mine. Am jucat foarte mult, m-am maturizat și toate astea mă ajută în teren.

Ianis Stoica: „Decizia de a veni la Sibiu a fost bună”

Deci mutarea la Sibiu și acea reacție a ta din Giulești împotriva Universității rămân…

Da, dar nu aș vrea să uit nici partea de la U Cluj, pentru că m-au ajutat și ei. Chiar și așa, cu toate că s-au întâmplat niște lucruri acolo. Decizia de a veni la Sibiu a fost bună.

Ai început de mult timp în fotbal. Ai început devreme. Cine se uită la vârsta ta, ar spune că ar trebui să ai 27 de ani. Buletinul tău arată altceva. Simți că te-ai maturizat?

Nu cred că mi-am atins maximul. M-au călit foarte mult jocurile. Consider că sunt mai matur, dar nu întotdeauna această maturitate îți aduce rezultate. Trebuie să muncesc foarte mult și mereu să o iau de la capăt în fiecare zi pentru că se uită.

Transformarea fizică din ultimii ani cum s-a produs? Ai pus pe tine și arăți cu totul altfel.

Am jucat foarte mult și au apărut problemele musculare, pubalgia și anumite lucruri care m-au făcut să lucrez la inghinali, la picioare și multe alte chestii. Asta să pot juca multe meciuri legate, fără să mă mai accidentez. Mi-am dat seama că dacă nu ești pregătit muscular și mental e greu să joci. De fapt, joci unul, două, trei meciuri bine. La început o faci bine pentru că o duci din elan, dar apoi presiunea își pune cuvântul. Trebuie să mă pregătesc mult mental și fizic. Mi-am luat un mental coach și pe partea fizică, lucrez cu preparatorul de la noi, Corovei îl cheamă.

Faci suplimentar de ceea ce înseamnă antrenament?

Da! Și la nutriție. Nu știam la început, dar cu timpul am început să o fac.

Ianis Stoica: „E frumos și la Dinamo!”

Ai început să joci mai mult în bandă. Joci și vârf clasic, dacă e nevoie. Unde te simți mai comod?

Îmi place în bandă, dar și 3-5-2 pe care îl jucăm îmi place pentru că am libertate și mă pot muta de pe-o zonă pe alta. Mi-e indiferent dacă joc vârf sau bandă. Nu e vorba că le stăpânesc bine, dar mă descurc.

Dinamo București, Dinamo Kiev, sunt numai Dinamo-uri după tine. Ce e real în toate discuțiile astea?

Sincer, nu prea știu de lucrurile astea. Conducerea se ocupă. Nici nu prea vreau să știu pentru că sunt sută la sută la Sibiu. Cel mai mult vreau să joc meci de meci. Nu contează partea financiară sau alte chestii. La vârsta asta sunt importante meciurile.

Dacă ai fi pus să alegi, ai pleca din țară? Sună bine și Dinamo București?

E frumos și la Dinamo! Da, așa din afară, sună bine. Vreau să rămân până în vară și să joc meci de meci. În vară vom vedea. Știi că în fotbal se vorbește de ofertă, dar în cazul în care nu apare, trebuie să fiu pregătit bine. Vreau să fiu mental bine. Nu vreau să mă abat să spun că vreau într-o parte și nu mă mai duc. Aș trăi poate o dezamăgire, așa că și dacă voi rămâne va fi bine.

Ianis Stoica: „O să respect mereu FCSB”

Faci asta pentru că știi că vei juca meci de meci?

Am șanse mari, cu toate că nu-mi garantează nimeni că joc aici, dar am șanse mari într-adevăr. Contează pentru European, iar dacă n-ai meci de meci jucat, e greu să te bați cu ce adversari sunt acolo.

Ai crescut la FCSB. Nu te temi de ostilitate. Tatăl tău vine din spiritul Stelei! Nu ți-e teamă că vei fi pus să săruți emblema sau să cânți în fața galeriei.

Niciodată nu fac lucruri de astea. Sunt lucruri ale suporterilor în eventualitate. Deocamdată, vorbim de un caz care nu s-a întâmplat. O să respect mereu acel club și nu voi merge să înjur. Până la urmă, Steaua m-a propus în Liga. Mi-am petrecut o bună parte din juniorat acolo. Nu doar că e Steaua! Dacă era orice fel de alt club. Aș fi respectat și alte echipe.

Chiar dacă dinamoviștilor nu le va conveni, ai fost pe teren la acel 6-0. Ai și marcat într-un 3-0. Pe unde i-ai prins, nu i-ai lăsat. Ai pierdut de două ori la Sibiu, dar per total ai rezultate bune cu ei.

Le-am dat gol și anul trecut la Sibiu. Nu știu! Dinamo e o echipă bună. Posibil să te motiveze puțin mai mult când joci cu ei. Ce să fac? Să nu mai dau goluri? Dacă-mi oferă ocazia, o să le dau.

Ai trecut prin multe. Ce moment te-a trezit?

Nu cred că a fost un singur moment. Au fost mai multe. Posibil, înaintând în vârstă, să-mi dau seama de greșeli. Poate am învățat din ele, majoritatea, și acest lucru să mă fi ridicat un pic.

Te-ai mai întoarce la FCSB vreodată?

Nu m-am gândit niciodată la o întoarcere pentru că abia am plecat. Nu știi niciodată, dar momentan nu.

Cum ar fi arătat viitorul fără acel gol primit cu Voluntari? Practic ai fost motorul echipei în acea perioadă și ai ținut-o sus inclusiv cu goluri în ultimele minute.

A fost dezamăgire, mai ales că eram și tânăr. Asta este. Se mai întâmplă și sper să câștige ei anul ăsta. Era foarte bine pentru mine să câștig un campionat, la primul sezon în Liga 1. Sezon mai bun, în care am jucat și am contribuit.

Ianis Stoica FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Ce ai simțit în vestiar după acel meci? Practic, v-a fugit titlul printre degete.

Vă dați seama că a fost „cancer” în vestiar. Dacă pot să zic așa… Asta este! Păcat că nu s-a luat titlul anul acela. Viața merge înainte și dezamăgirile fac parte din fotbal. Trebuie să știi să le gestionezi.

Ești un jucător care promite foarte mult în continuare. Sunt puțini care au stilul tău. Ce-ar însemna pentru tine naționala mare a României?

Orice jucător are ca target naționala României. Pe termen scurt e naționala U21. Nu vreau să greșesc, ci vreau să iau pas cu pas. Pe viitor, de ce nu?! Pe viitor fiecare jucător român are în vizor acest lucru.

Tatăl tău ce-ți spune? Cred că e mândru de cum arăți în aceste momente.

Da! Tata nu mă laudă niciodată mai mult decât este cazul. Sunt norocos cu el și sper ca la final de carieră să fie mulțumit.

Ianis Stoica: „Poate că am renunțat prea ușor la FCSB”

Sabău, Măldărășanu, Petrea, Edi Iordănescu. Care ți-a găsit cel mai ușor cheița de a fi un jucător bun?

Constant am început să joc la Liga 1 cu Edi Iordănescu. Apoi Petrea m-a ajutat mult pentru că și el m-a introdus. La L1 meritul este al lui Edi pentru că am jucat constant. Acum este al lui Măldărășanu, mă ajută foarte mult. Dacă există interes pentru mine, bună parte din merit și mai mult de jumătate o are el pentru că a știut unde să mă pună în teren. Mai sunt și alte lucruri, care nu se văd în teren. Ca jucător, depind mult de stilul antrenorului

Greșeala pe care a făcut-o și n-o va mai repeta?

Nu știu așa, să zic, o greșeală. Poate că am renunțat prea ușor la Steaua. A venit Compagno și, după sezonul ăla când eram jucător important al echipei, am cedat lupta. El bătea și penalty... Să nu se înțeleagă greșit, e un jucător foarte bun, dar am fost dat la o parte. Și eu trebuia să mă pregătesc mai mult. Trebuia să trag și eu de mine.

După ce ai văzut ce s-a întâmplat cu Compagno după câteva luni bune la FCSB, îți părea rău că n-ai continuat.

După aceea obiectivul meu a fost să joc, să joc, să joc. Până la urmă mi-a ieșit.

Ianis Stoica: „Becali nu e un om rău”

Cum simțeați voi ca jucători că nu există control vizavi de cine face echipa la FCSB?

Astea sunt treburile de acolo. Nu-ți taie moralul pentru că ai toate condițiile. Domnul Becali nu e un om rău și nu e o chestie prin care nu te respectă. Când mergi acolo, trebuie să ai o personalitate puternică, să reziști, iar drept dovadă sunt jucători care au reușit.

Dacă ai putea să-i pui o întrebare lui Gigi Becali care ar fi asta? Să-l întrebi o chestie legată de tine poate, la FCSB?

Nu știu. Dacă i-aș spune o întrebare ar fi cu ce echipă o să joace la meciul cu noi. Ha, ha!

Ce vedea greșit la tine.

Pe mine nu m-a schimbat la pauză, mai mult intram după pauză. N-am ce să le reproșez celor de acolo.

Vreau să-ți pui o dorință pe anul ăsta și dacă poți face o promisiune!

Dorința mea ar fi să prind Europeanul U21, la vară. De goluri și pase nu promit nimic, dar promit că o să fac tot ce depinde de mine să-mi ajut echipa la care joc, Sibiul, iar la echipa națională vreau să fim pe drumul corect spre rezultate foarte bune.