Ianis Stoica, declarații acide  Autorul unei „duble” în România - Elveția: „Nu știu cine le dă cotele, n-au mișcat în fața noastră ”

ROMÂNIA U21 - ELVEȚIA U21. Ianis Stoica (21 de ani) a vorbit despre „dubla” care i-a dus pe „tricolorii mici” la EURO U21 din vara anului 2025.

Atacantul a ținut să explice și de ce a plecat de la U Cluj.

România a câștigat, marți, împotriva Elveției, scor 3-1, și s-a calificat la cel de-al patrulea Campionat European U21 consecutiv.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au marcat Ianis Stoica ('16, '35), Ümit Akdağ ('68), iar pentru elvețieni Hajdari ('65).

România U21 - Elveția U21. Ianis Stoica: „Elvețienii n-au mișcat în fața noastră”

După „dubla” care a dus echipa națională U21 la EURO U21 2025, atacantul lui Hermannstadt a transmis un mesaj încurajator:

„Nu știu cine le dă cotele elvețienilor. Au cote mari, dar azi nu au mișcat în fața noastră.

Trebuie să fim mai mai respectați în Europa, plecăm mereu cu șansa a doua și nu mi se pare corect. Suntem peste multe echipe din Europa, doar ca ne trebuie puțin curaj. Au calitate, dar mi se pare că suntem peste ei”, a declarat fotbalistul.

Ianis Stoica a vorbit și despre eliminarea selecționerului Daniel Pancu. Tehnicianul a intrat pe teren și s-a îndreptat agresiv către arbitru, fiind oprit cu greu de jucători.

Selecționerul României a izbucnit după un fault violent al lui Jaquez asupra lui Louis Munteanu (22 de ani).

„Presiunea își spune cuvântul în cazul lui mister, și eu am fost foarte tensionat înainte de meci. Vin și de la o echipă de play-out și consider că după această calificare sa fiu puțin mai respectat.

Nu e ușor sa vii din play-out și să te califici la EURO. Eu mă simt bine și sunt respectat acolo. Vreau ca următoarea destinație să fie din afara României”, a declarat atacantul.

Ianis Stoica: „S-a aruncat cu noroi în mine când am plecat de la U Cluj”

Marcatorul ambelor goluri a ținut să vorbească și despre plecarea sa de la actualul lider al Superligii, U Cluj:

„Când am plecat de la U Cluj, s-au tot vorbit niște lucruri false, am fost scos din echipa în cantonament și de asta am plecat de la U Cluj. Nu am făcut nimic de capul meu”, a afirmat Ianis Stoica.

Stadionul din „Giulești” talismanul norocos al „tricolorilor”

La conferința de presă premergătoare partidei, Daniel Pancu a dezvăluit de ce a ales stadionul din „Giulești” în detrimentul celui de la Târgoviște: două victorii din tot atâtea meciuri, ambele în aceste preliminarii (5-0, cu Albania și 2-0, cu Armenia)

Deși au marcat pentru 2-1 în minutul 65, oaspeții s-au bucurat doar câteva minute. Umit Akdag, jucătorul celor de la Toulouse, a marcat primul gol la echipa națională și a risipit emoțiile.

Astfel, România își continuă parcursul perfect pe „Giulești” și reușește cea de-a patra calificare consecutivă la Campionatul European, care se va desfășura vara viitoare în Slovacia.