Aaron Boupendza (28 de ani) a clarificat situația privind viitorul său la Rapid.

În ultima vreme, în mediul online au circulat mai multe informații cu privire la o posibilă plecare a atacantului gabonez.

Rapid își desfășoară cantonamentul în Dubai, iar la antrenamentul de joi dimineață, Boupendza nu a participat, invocând o acccidentare.

Explicațiile lui Aaron Boupendza

Într-un interviu acordat celor de la gsp.ro, atacantul giuleștenilor a ținut să clarifice întreaga situație creată în jurul său.

Boupendza a justificat absența sa de la antrenamentul de joi și a oferit garanții că va continua la Rapid cel puțin până la sfârșitul sezonului.

„Mă simt puțin obosit, deoarece am avut niște dureri. Știe toată lumea că sunt accidentat, inclusiv doctorul. Dacă vreți pot să vă arăt și glezna. Este puțin umflată și mă doare.

Ieri m-am antrenat, dar nu am vrut să risc nimic azi. Chiar dacă ceilalți s-au antrenat dimineață, eu am preferat să mă odihnesc. Nu am vrut să forțez prea mult. Pe plaja e mai greu, pe nisip.

Acum e diferit. Pentru că ne antrenăm pe gazon. Dimineață a fost pe nisip. Doctorul a vrut să îmi facă infiltrații, dar am refuzat.

Nu știu de oferte din Turcia. Toată lumea vorbește, dar eu nu știu nimic. Sunt la Rapid, sunt fericit aici și vreau să mă pregătesc bine pentru a doua parte a sezonului.

Eu am contract. Nu pot să discut cu nimeni. Nici agentul meu. Nu știm nimic. Eu știu doar că trebuie să mă concentrez aici.

3 goluri a reușit Aaron Boupendza, în 9 partide jucate pentru Rapid

1000% mă vedeți la Rapid în continuare”, a declarat Boupendza, conform gsp.ro.

Aaron Boupendza rămâne la Rapid

Într-un comunicat oficial postat pe site-ul oficial, giuleștenii au anunțat că Boupenzda va continua la Rapid, prin intermediul acționarului minoritar, Victor Angelescu.

„Boupendza este jucătorul Rapidului, iar Rapidul nu este interesat sa renunțe la el. Noi l-am dorit și îl dorim în continuare, și știu că nici el nu se gândește să plece de la echipă.

Nu știu de unde au apărut informații legate de anumite oferte, pentru că acestea nu există. Agentul său chiar ne-a sunat sa infirme orice negociere sau dorință de plecare. Chiar a vrut să sublinieze că jucătorul este foarte bine la Rapid.

Da, a avut o problemă medicală și nu s-a putut antrena alături de colegii săi, dar atât. Aaron Boupendza, la fel ca întreg lotul echipei noastre, este cu salariile la zi și nu s-ar pune problema ca unul dintre jucătorii noștri să se plângă de restanțe financiare.

Știu că pentru presă subiectele despre FC Rapid sunt aparte, însă faptul că un jucător nu s-a putut antrena a fost clar exagerat și transformat în ceva ce nu are nicio legătură cu realitatea”, a declarat Victor Angelescu, acționarul Rapidului, potrivit fcrapid.ro.