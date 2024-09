Ilie Dumitrescu (55 de ani) s-a arătat impresionat de jocul României în victoria, scor 3-0, cu Kosovo din Liga Națiunilor.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de: Dennis Man (38), Răzvan Marin (51) și Denis Drăguș (82).

Fostul mare internațional român a tras primele concluzii și a analizat jocul selecționatei antrenate de Mircea Lucescu.

Ilie Dumitrescu: „Nu e locul nostru”

Ilie Dumitrescu a remarcat evoluțiile „tricolorilor”, în special ale lui Dennis Man, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă și a transmis că locul României nu este în Liga C, din Liga Națiunilor.

„Plusul din seara asta a fost evident. N-am întâlnit un adversar slab, ci un adversar incomod. Trebuie să remarcăm jucătorii cu personalitate, Răzvan Marin, Stanciu, Man, Mihăilă. Cei trei jucători din Serie A s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Am intrat foarte bine în joc. Am început foarte bine partea secundă, am dat 2-0. Toată echipa, foarte bine, impecabil. Munca lui Edi Iordănescu s-a văzut și în seara asta.

Pe mine nu mă surprinde cum a câștigat echipa noastră. Liga a treia nu e locul nostru, la cum a arătat echipa la turneul final. Nu este locul nostru și ne-am respectat statutul în seara asta ”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport Special.

Pentru selecționata antrenată de Mircea Lucescu urmează un nou meci important luni, 9 septembrie, contra Lituaniei, pe teren propriu. Partida de pe Stadionul „Steaua” se va vedea în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV, cu începere de la ora 21:45.

Programul României în Liga Națiunilor 2024/2025: