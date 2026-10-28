„O spuneau cu dispreț”  Bogdan Stelea, despre discriminarea la care a fost supus când a venit în București:  „Mă simțeam rău”

Bogdan Stelea (58 de ani) a dezvăluit un moment dificil de la începutul carierei de fotbalist, când era discriminat de suporterii adverșii aflați în tribune.

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În contextul scandalurilor de rasism, apărute după FCSB - Rapid 4-1 și semnalate și de Marius Șumudică după CFR - Dinamo 2-2, fostul portar al naționalei a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat odată cu mutarea în „Ștefan cel Mare”.

Bogdan Stelea: „Din «țăran» nu mă scoateau”

Fostul portar al echipei naționale a vorbit și despre alte forme de discriminare. Venit din afara Capitalei, Stelea că era numit „țăran” în mod peiorativ de către suporterii bucureșteni.

„Nu știu dacă e același lucru, dar se întâmplă foarte des și se întâmplă de foarte mult timp. Când oamenii din afara Bucureștiului erau numiți «țărani» de cei de pe aici. Dar îi numeau peiorativ.

Eu am trăit asta, când eram la fotbal la Dinamo. Pentru că eu copilărisem lângă București, unde ai mei erau profesori și am și făcut școala acolo.

Am venit aici, eu fiind crescut acolo până la 7-8 ani și am mers acolo la școală, și apoi am fost crescut la București și din «țăran» nu mă scoateau.

Și mă simțeam rău, pentru că vedeam cum o spun. O spuneau cu dispreț. Și nu-mi plăcea. Și m-a enervat în permanență chestia asta, dar nu aveam ce să fac. Trebuia să trec peste. Dar nu mi-a plăcut niciodată.

Țăranii nu sunt considerați o etnie, o rasă, dar ce e atât de greșit să fii țăran?”, a declarat Stelea, la Digi Sport.

91 de selecții a bifat Bogdan Stelea la echipa națională

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