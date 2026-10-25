Specialitatea casei la Inter FOTO. Chivu, copleșit de încă o remontada nebună! Ce făcea după golul victoriei +11 foto
Cristi Chivu. Foto: capturi Prima Sport 1
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Specialitatea casei la Inter FOTO. Chivu, copleșit de încă o remontada nebună! Ce făcea după golul victoriei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.10.2026, ora 15:46
alt-text Actualizat: 25.10.2026, ora 17:28
  • Inter Milano - Fiorentina 2-1. O nouă revenire de senzație pentru campioana Italiei, care rămâne lider în Serie A.
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„Nerazzurrii” au revenit din nou cu două goluri marcate în prelungiri și rămân neînvinși în actualul sezon din campionatul italian.

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Inter - Fiorentina 2-1. Chivu, copleșit de încă o remontada nebună! Ce făcea după golul victoriei

Elevii lui Cristi Chivu nu au găsit drumul spre gol în primele 60 de minute, după încercări repetate atât ale atacanților Thuram și Esposito, cât și ale mijlocașilor Calhanoglu, Mkhitaryan sau Barella, care au forțat cu șuturi de la distanță.

Mingea a picat însă în poarta lui Provedel, după o superexecuție a fundașului dreapta de la Fiorentina, Alejandro Jimenez, în minutul 65.

Chivu a fost nevoit să schimbe ceva în joc și l-a înlocuit imediat pe Esposito cu Bonny. După alte 10 minute, a forțat egalarea cu Dimarco în bandă, respectiv Sucic și Zielinski în zonă centrală, însă golul a întârziat să apară.

Sucic a bifat o ocazie imensă pe finalul partidei, în minutul 89, după ce a șutat violent din colțul careului de 6 metri, însă De Gea a avut o intervenție colosală.

Remonatada și gură de aer pe Cristi Chivu

„Nerazzurrii” au crezut până la final într-un rezultat pozitiv, iar Thuram a marcat golul egalizator, în minutul 90+1, cu un șut plasat perfect la colțul scurt, prinzându-l pe picior greșit pe portarul spaniol.

După alte 4 minute, Inter a primit penalty după un fault în careul Fiorentinei, iar Zielinski a transformat lovitura două minute mai târziu, pentru trei puncte și victoria care o menține pe Inter pe prima poziție în clasament.

Camerele l-au surprins pe Chivu după gol îngenuncheat la marginea terenului, copleșit de tensiunea meciului. Tehnicianul n-a mai avut puterea să se bucure alături de elevii săi. A băut niște apă și a rămas pe gazon încercând să se liniștească.

Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport
Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport Imaginile cu Cristi Chivu după Inter - Fiorentina 2-1 / foto: capturi Prima Sport
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