Ioan Ovidiu Sabău (56 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre situația lui Ianis Stoica (21 de ani) privind plecarea controversată a atacantului.

Tănărul jucător s-a calificat aseară la Euro 2025, alături de naționala U21, iar la final a ținut să lămurească și situația plecării lui de la liderul Ligii 1.

Ioan Ovidiu Sabău a ținut conferință de presă înaintea meciului cu Oțelul Galați din următoarea etapă a Superligii, în care a răspuns și acuzațiilor lui Ianis Stoica.

Sabău: „E imatur. Nu era momentul”

Tehnicianul „șepcilor roșii” e de părere că Ianis Stoica a venit cu astfel de declarații pe fondul euforiei calificării și a imaturității sale.

„S-a discutat despre acest subiect, despre Ianis, atâta timp. Trebuie să îţi asumi. Dacă ai deschis acest subiect, trebuie să fii bărbat, să îţi asumi şi să spui toate lucrurile așa cum au stat.

A fost euforia, a dat două goluri, lipsa de experienţă... În continuare îl respect, îl felicit, a jucat foarte bine, a şi înscris două goluri, dar încă este imatur, din punctul meu de vedere, nu era momentul ca el să vină cu astfel de declaraţii”, a spus Ioan Ovidiu Sabău în cadrul conferinței premergătoare meciului.

Ianis Stoica: „S-a aruncat cu noroi în mine la U Cluj”

În declarația de după meciul cu Elveția, atacantul nostru a vorbit despre evoluțiile sale la echipa națională U21, despre reacția lui Daniel Pancu, dar a atins și punctul sensibil din perioada U Cluj.

„Când am plecat de la U Cluj, s-au tot vorbit niște lucruri false, am fost scos din echipă în cantonament și de asta am plecat de la U Cluj. Nu am făcut nimic de capul meu”, a afirmat Ianis Stoica după meci.