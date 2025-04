Rapid - FCSB 1-2. Viorel Moldovan (52 de ani) a oferit mai multe reacții dure la finalul meciului de pe Giulești.

Președintele Rapidului a contestat arbitrajul și acuză că toate erorile sunt premeditate pentru ca FCSB să câștige titlul.

Moldovan a contestat maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu și cere mai mult respect pentru clubul său.

Rapid - FCSB 1-2 . Viorel Moldovan: „Cărțile au fost făcute pentru ca FCSB să ia titlul”

„Felicit jucătorii, atitudinea lor a fost fantastică. Un meci împotriva FCSB era un prilej de a reacționa pozitiv. Au ridicat nivelul! Maniera de arbitraj a fost detestabilă. A umbrit evoluția jucătorilor și rezultatul.

Am avut penalty la Christensen. Poate reușeam să marcăm, poate nu, dar am avut penalty 100%. Problema e că o asemenea manieră e… îmi pare rău s-o spun, nu ajută cu nimic fotbalul românesc. D-asta nu avansăm. Se pare că au fost cărțile făcute pentru ca FCSB să ia titlul.

Au tras de timp, iar arbitrul a permis asta. VAR trebuia să se sesizeze la penalty. Nici la Burmaz nu-s convins că a fost fault, la golul anulat. A fost un arbitraj detestabil. Echipa noastră merită mai mult respect. Mă opresc pentru că ajung la comisii”, a declarat Moldovan, după meci.

Viorel Moldovan, despre tensiunile de la Rapid după eliminarea din Cupă

Viorel Moldovan nu înțelege de ce eliminarea din Cupa României a destabilizat astfel situația echipei și nu a refuzat să răspundă de ce nu a participat la ședința dintre Șumudică, Șucu, Angelescu și Săpunaru.

„După acea semifinală ratată parcă a venit sfârșitul lumii. S-a terminat omenirea. Dar este doar fotbal. Nu este un capăt de țară. Nu s-a terminat omenirea. Și eu am fost supărat. Nu ne-a căzut bine. Dar vă mai zic ceva, dacă intram în finală, trebuia să o și câștigăm, nu era deja câștigată”.

Întrebat de taberele împărțite la club, Moldovan a răspuns:

„Parcă suntem în Urzeala Tronurilor. Nu știu dacă pot să fiu John Snow. Contractul meu se va termina pe 31 iunie. Avem încă 4 meciuri, vedem ce se va întâmpla”.

VIDEO. Faza controversată dintre Târnovanu și Christensen

