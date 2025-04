RAPID - FCSB 1-2. Antrenorul Marius Șumudică (54 de ani) a criticat arbitrajul lui Radu Petrescu, după înfrângerea din Giulești: „Am pierdut nemeritat. Am călcat în picioare campioana țării”.

Tehnicianul a explicat că este deranjat de faptul că nu este susținut mai mult de oficialii clubului în conflictul pe care îl are cu arbitrii.

Șumudică spune că Rapid a dominat-o clar pe FCSB, echipă despre care crede că va deveni din nou campioană: „Mi-era mie jenă”.

Șumudică a fost din nou foarte nervos la finalul unui meci. După înfrângerea cu FCSB, antrenorul lui Rapid a răbufnit în fața microfoanelor.

RAPID - FCSB 1-2 . Marius Șumudică: „Am pierdut nemeritat și știți din cauza cui”

„În a doua repriză a existat o singură echipă pe teren, am avut 69% posesie, ocazii. De fazele de arbitraj ce să mai vorbesc? Mi-e și frică să spun ceva, se scoate din context, nu vreau să ajung pe la comisii.

Sintagma «singuri împotriva tuturor» se potrivește exact clubului nostru, cât și lui Șumudică. De când lucrez aici, în 8 luni de zile, n-am avut un arbitraj favorabil. Tot ce a făcut această echipă am făcut pe teren.

Au fost atâtea decizii, toată lumea fotbalului spune că este penalty clar la Tobi (n.r. - Christensen, în minutul 71), la ieșirea lui Târnovanu. La primul gol care se anulează, se stau 5 minute la VAR și se dau doar 7 de prelungire, au stat pe jos, a intrat targa.

N-am văzut nicio altă echipă să domine FCSB în halul ăsta. I-am dominat, am practicat un joc foarte bun, nu meritam să pierdem. Am pierdut total nemeritat și știți din cauza cui, s-a văzut clar”, a spus Șumudică la Digi Sport.

VIDEO Fază controversată în careul lui Târnovanu. Rapid a cerut penalty

Marius Șumudică, singur împotriva tuturor: „Nu mai pot să mă cert”

Șumudică a explicat recent că va avea multe dezvăluiri de făcut în momentul în care va pleca de la Rapid, iar duminică a spus că-l deranjează pasivitatea conducerii.

„Una dintre aceste probleme este că nu am fost ajutat de nimeni, numai eu să ies, să mă cert, nu mai pot, sunt antrenor, trebuie să mă focusez pe ce am de făcut.

Am demonstrat astăzi, mai glumeam la conferința de presă că sunt unul dintre cei mai buni, azi am demonstrat că pot. Am dominat teritorial, am călcat în picioare campioana țării.

În a doua repriză i-am călcat în picioare, îmi era mie jenă. Jucători de asemenea nivel, cu parcursul european pe care l-au avut, o echipă de calibrul lor, să vii și să faci un astfel de antijoc în a doua repriză. De două ori au ajuns la poarta noastră în a doua repriză.

Atinge Târnovanu la capul lui Dobre, nu se dă corner. Și penalty-ul. Faultul lui Burmaz, a fost acolo, dă prima oară în minge”, a mai spus tehnicianul giuleștenilor.

VIDEO Daniel Bîrligea a făcut 2-0 pentru FCSB în meciul cu Rapid

Marius Șumudică: „Vreau să iasă cineva și să spună exact ce s-a întâmplat”

Șumudică nu înțelege de ce Rapid este tratată diferit față de alte echipe.

„La CFR, am avut penalty clar, s-au stat 7 minute până au trasat liniile și s-a dat ofsaid. Să nu mergi la VAR... Nu pot să-l suspectez pe Hațegan.

Tobi lovește mingea, e contact clar, vizibil, sunt antrenor de fotbal, sunt de la 5 ani pe terenul de sport, simt cum curge jocul, dar în 8 luni de zile să mă lupt așa singur, singur. Mi-e greu”.

Ne-am dus peste ei, i-am dominat, echipa care că probabil va ieși campioană. Să ai o astfel de atitudine în repriza a doua? Acum vor ieși iar speciialiștii și vor găsi fel de fel. Marius Șumudică, antrenor Rapid

A doua repriză e ceva ieșit din comun. Orice decizie la limită era într-o singură direcție.

Sunt oameni care vreau să iasă și să spună exact ce s-a întâmplat. Să spună că s-a greșit împotriva Rapidului. Să văd și eu o dată. Se întâmplă de multe ori și nu am văzut niciodată să iasă cineva.

La Manea la penalty s-a zis că e doar o cameră și nu e unghi. Acum la Burmaz, unde ia mingea, s-au găsit 8 unghiuri. Cum naibi, pe Giulești, unde joacă Rapid, e o singură cameră și un singur unghi.

Pentru adversari sunt 9 unghiuri de filmare. La ce să mă gândesc ca antrenor?”, a mai afirmat Șumudică.

Regretam dacă aș fi plecat, este tot munca lui Șumudică, de 8 luni de zile, fără niciun ajutor, mă refer la ce se întâmplă din partea arbitrajului, nicio decizie pro, care să influențeze rezultatul. Nu aveam cum să nu regret. Jucătorii mi-au demonstrat că sunt loiali, luptă pentru culorile clubului. Aș fi regretat, această echipă va crește și neajutată de nimeni. Marius Șumudică, antrenor Rapid

Citește și