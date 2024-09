Sabău, ca un leu în cușcă Antrenorul momentului în Liga 1: „Îmi place presiunea, vreau să simtă și jucătorii”

Ioan Ovidiu Sabău a declarat că „a fost și puțină teamă” în evoluția jucătorilor săi la meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1

Universitatea Cluj a ajuns la 10 meciuri fără eșec în Liga 1, cea mai bună serie de invincibilitate din istoria clubului

Universitatea Cluj și Oțelul Galați sunt singurele echipe neînvinse până acum în acest sezon. Trupa lui Sabău are 6 victorii, 4 egaluri și golaveraj 16:5

Invincibila U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău: „Am jucători deosebiți”

Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut că fost agitat pe toată durata partidei cu Universitatea Craiova. Antrenorul momentului în Liga 1 a spus că are „fotbaliști deosebiți, care știu să sufere”.

„O prima repriză bună făcută de noi, când am jucat repede. Am împins în partea dreapta a noastră, unde Mitriță vine puțin defensiv.

Am schimbat direcția de atac, i-am pus în dificultate când am jucat repede.

Am avut ocazii să facem 2-0, dar nu am mai ținut de minge în a doua repriză. N-aveam soluții, am schimbat intensitatea.

A fost și teamă, veneam după 9 meciuri fără înfrângere, am jucat cu Craiova, o echipă care te poate pune în dificultate.

E posibil (să fi făcut 5-6 km la marginea terenului - n.r.). Aveam nevoie să fiu acolo, să-i impulsionez, să țină echipa scurtă. Dacă le dai spații, intră rapid Mitriță. Am vrut să rămânem grupați pe defensivă, să rămânem o echipă scurtă.

Mă bucur că le-am dat speranțe fanilor noștri, am convins prin felul nostru de a ne comporta. Am jucători deosebiți, care știu să sufere.

Așteptările sunt normale, îmi place presiunea și vreau să o simtă și ei. Mergem la Iași și sper să venim cu punct sau puncte”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviu, la Prima Sport.