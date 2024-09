Ion Țiriac (85 de ani) consideră că sportivii care suferă de anumite boli nu ar trebui să beneficieze de excepții în privința substanțelor interzise.

Omul de afaceri a comentat cazurile de dopaj în care au fost implicați Simona Halep (32 de ani) și Jannik Sinner (23 de ani).

Prezent la conferința de presă pentru turneul WTA 125 de la București, Țiriac a vorbit despre „dopingul legal” din sport și l-a dat exemplu pe Noah Lyles, campion olimpic în proba de 100 metri, care beneficiază de numeroase excepții.

Ion Țiriac și „dopingul legal” din sport: „Nu poți să profiți de niște medicamente”

„Până acum nimeni n-a ridicat problema ce se întâmplă cu dopingul legal. Ce se întâmplă? Cum e posibil, după câte am fost eu informat, ca acel câștigător de JO de la Paris la 100 de metri, avea 8 excepții, aceste waver. Adică de pe lista neagră avea voie să ia 8 pastiluțe pentru că era bolnăvior. O dată, de două ori, de 8 ori.

Nu! Spiritul WADA, eu fiind între cei 5 care a făcut WADA, să nu existe «half pregnant», asta înseamnă că ori ești însărcinată, ori nu ești. Nu există diferență!

Dacă ești bolnav, te duci la spital, te tratezi, și când ieși de acolo să participi. Nu poți, zeci de ani, să profiți de niște medicamente. Mă ocup de treaba asta! Sunt jucătoare care au avut 9-10 excepții tot timpul”, a spus Ion Țiriac.

Țiriac: „Trebuie să fie o egalitate. Dacă nu, luați fraților ce vreți”

Țiriac a explicat cum ar fi trebuit să procedeze Simona Halep după ce a fost testată pozitiv la Roxadustat. A comentat și cazul lui Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, care a fost găsit pozitiv la Clostebol.

„Dacă Halep era deșteaptă, spunea de la început: «Eu? Vorbiți cu echipa! Eu am fost pe teren, am jucat, iar acum 3 zile la primul test eram negativă. Ce să iau în primul tur la US Open?» Dar, a venit de undeva pozitiv, de la echipă, care i-au dat să bea substanța respectivă.

Nu cunosc situația Sinner, dar am vorbit cu niște prieteni care o cunosc mult mai bine. Și se pare că e foarte adevărat. Dacă Sinner ar fi băut acest produs, și o linguriță, sau l-ar fi injectat, avea mult mai mult decât 0,00 sau cât a avut el. Există o diferență între treburi”, a mai spus Țiriac.

„Trebuie să fie o egalitate. Iar acum eu nu o văd cu aceste waver-uri”

Fostul tenisman a afirmat că sportivii sunt tratați diferit, lucru care nu ar trebui să se întâmple.

„Pentru mine, treaba cea mai importantă este excepția pe care o au unii sportivi. Când s-a făcut WADA, nu exista acest lucru, să ai excepții la sportivi.

Dacă ai deschis cutia pandorei, și dai unuia un drept, celuilalt unul. Se întâmplă ce s-a întâmplat cu Răducanu, Halep.

Aici e problema cea mare. Dacă nu, luați fraților ce vreți, toți la fel, până crăpați. Dar trebuie să fie o egalitate. Iar acum eu nu o văd cu aceste waver-uri”, a explicat Țiriac.