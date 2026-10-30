Steaua - CS Dinamo 0-0. Ionuț Chirilă (60 de ani), antrenorul roș-albilor, s-a declarat mulțumit de remiza obținută în Ghencea.

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Tehnicianul și-a felicitat elevii și a evidențiat faptul că echipa sa a avut pe teren numeroși jucători tineri.

Ionuț Chirilă: „ Le-am mulțumit că au apărat culorile lui Dinamo”

„A fost un meci echilibrat, tactic am jucat excelent. Știam că întâlnim o echipă entuziastă, cu o galerie superbă, care o împinge din spate, cu foarte multă emulație în jurul ei. Se scrie din ce în ce mai mult că se forțează promovarea. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că am jucat cu o echipă cu o diferență de 7 ani la media de vârstă.

Steaua a avut în teren 27 de ani și 2-3 luni, noi am avut astăzi sub 21 de ani. Am avut 7 jucători sub 20 de ani.

Le-am spus că un meci de fotbal ține 90 de minute, din care timpul efectiv de joc este de 60. Un jucător mare are mingea 3 minute. Important este ce fac ceilalți jucători în cele 57 de minute, în folosul celui care are mingea. Aș fi putut să risc la un moment dat cu două vârfuri, dar am făcut foarte bine.

Le-am mulțumit că au apărat culorile lui Dinamo. Legendele clubului au fost alături de ei.”, a declarat Ionuț Chirilă la conferința de presă.

Mentalitate de învingător și spirit de sacrificiu am avut. Șapte jucători sub 20 de ani. Dacă ne salvăm, și ne vom salva, la anul această echipă va fi una puternică pentru Liga 2 Ionuț Chirilă, antrenor CS Dinamo

Ionuț Chirilă: „Miuța se joacă la sală”

Daniel Oprița, antrenorul celor de la Steaua, a declarat la conferința de presă de după meci: „S-a jucat… Știți cum era jocul ăla în copilărie, la miuță?”

Întrebat despre afirmațiile făcute de omologul său, Chirilă a replicat:

„Miuța se joacă în sală sau pe artificial (sintetic). Eu vorbesc despre lucruri serioase. Pot să spun că Oncescu nu a avut nicio minge de apărat. Nu am văzut Steaua astăzi construind atacuri poziționale cu înlănțuiri de 8-10 pase.

Am văzut niște cornere, centrări și niște șuturi pe la 10-15 metri de poartă. Trăgea fiecare de unde putea. Nu mi se pare că acesta este modelul de joc al Stelei din ultimii ani”.

După 12 meciuri, Steaua are 11 puncte și ocupă locul 14, în timp ce Dinamo a ajuns la 8 și ocupă poziția 12.

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