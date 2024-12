Ionuț Negoiță, fost acționar majoritar a lui Dinamo, s-a declarat suprins de decizia luată de Dan Șucu (61 de ani), de a investi și la Genoa.

Patronul Rapidului a cochetat de mai mult timp cu ideea de a achiziționa un club important din Europa, iar acum deține 77% din acțiuni la Genoa.

Ionuț Negoiță, surprins de decizia lui Dan Șucu

Fostul acționar de la Dinamo a declarat că discursul noului acționar majoritar de la Genoa se aseamănă cu discursul pe care el îl avea în momentul în care a decis să investească la formația din „Ștefan Cel Mare”.

2013-2020 este perioada în care Ionuț Negoiță a fost acționar majoritar a lui Dinamo

„Eu am rămas surprins, cum și alții au rămas surprinși de mine că am intrat la Dinamo, că Dan Șucu a preluat Rapidul, în primul rând.

Și eu, și Dan Șucu suntem oameni de business, zic eu destul de echilibrați. Și eu am fost o surpriză pentru mine: m-a luat valul.

Fotbalul te face să-ți dorești, să te implici, să vrei să faci ceva mai mult ca alții. Doar că fotbalul e un fenomen complex.

Eu am fost surprins că a preluat și Genoa. Vorbim de un club din afară… Afară noroiul e mai adânc, ca o figură de stil.

Am auzit cam ce-și dorește Dan Șucu. Parcă mă văd și mă aud pe mine acum 13-14 ani, pe vremea când am pătruns la Dinamo.

Eu zic că am ajuns să cunosc fenomenul fotbal și e complicat. Șansele să aibă succes? Eu le consider mici. În general, în fotbal, oriunde.

Eu nu m-am regăsit în fenomen și vă dau scris că în 4-5 ani și Dan Șucu va ajunge la aceleași concluzii ca ale mele acum câțiva ani.

Este o zonă alunecoasă, rotundă, mai degrabă pe stilul lui Gigi Becali!”, a declarat Ionuț Negoiță, conform gsp.ro

Fotbalul italian nu-l cunosc prea bine. Din ce m-am intersectat în viață, eu cred că fotbalul italian e mai complicat decât cel românesc. Mai ales că vorbim de mult mai mulți bani. Dacă se creează niște minusuri, minusurile sunt de 3-4-5 ori mai mari Ionuț Negoiță

Ionuț Negoiță, sfaturi pentru Dan Șucu

Ionuț Negoiță a făcut și o analiză asupra deciziei luate de Dan Șucu și l-a sfătuit pe acesta să nu se lase dus de val, așa cum a făcut el în momentul în care a preluat-o pe Dinamo.

„La un club ca Rapid îți asumi 2-3 milioane de euro, poate patru, e OK, dar alta e să aventurezi într-un ocean zbuciumat, care te poate costa 10-15-20 de milioane de euro.

Valul te poate lua! Cum entuziasmul e mare, dezamăgirile vin pe măsură.

Cluburi ca Real Madrid sau unele de top au structură, au rezultate enorme, cu oameni ce sunt de zeci de ani în fenomen. Ele sunt pe plus, în rest, nu ai cum. Vedeți și Barcelona care are datorii de sute de milioane de euro.

Ar fi un geniu! Ceea ce n-au reușit alții, să reușească Dan Șucu. Chiar sunt curios, o să urmăresc cu interes.

Eu cred că sunt printre puținii care pot înțelege povestea, printre cei câteva zeci de oameni din România. Adică implicațiile ce sunt. Eu am trecut prin asta. Am fost sponsor la Dinamo, vedeam că e clubul în pragul falimentului. Am zis că nu merită să intre... Era păcat să nu continue cineva povestea suporterilor”.

Eu analizez cifrele, dar în afară de Gică Hagi care vine din fotbal și știe meserie, fiind singurul care în ultimii șase ani a produs. Vorbesc de bilanțuri contabile, nu de ce vorbesc unii și alții. Cred că pe ultimii șase ani, Gică Hagi are un mic plus, restul sunt pe minus. Și nu oricum, sume mari, 15-16-18 milioane de euro pe ultimii șase ani. Ionuț Negoiță