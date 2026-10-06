Jannik Sinner (25 de ani), liderul clasamentului ATP, a anunțat că nu va mai juca în 2026.

Sinner nu a mai disputat niciun meci oficial de la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat în iulie.

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Problemele la genunchi l-au ținut departe de circuit în ultimele luni, iar italianul a ratat inclusiv US Open și turneele din Asia.

Sinner a anunțat că nu mai joacă în 2026: „Trebuie să mă gândesc la cariera mea pe termen lung”

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Sinner a explicat că prioritatea sa este recuperarea completă.

„Salut tuturor! Vreau să vă ofer o scurtă actualizare. Împreună cu medicii am decis că am nevoie de un tratament pentru genunchi, ceea ce înseamnă că sezonul 2026 s-a încheiat oficial pentru mine.

Ultimii ani, mai ales finalurile de sezon de la Torino, mi-au oferit foarte multe sentimente și emoții frumoase. Anul acesta va fi însă diferit.

În acest moment trebuie să mă gândesc și la cariera mea pe termen lung, așa că voi face tot posibilul pentru a reveni la 100%.

Vă mulțumesc încă de pe acum pentru susținere și sper să ne revedem foarte, foarte curând pe teren. Ciao, ciao!”, a transmis Sinner.

Decizia înseamnă că Sinner nu va participa nici la ATP Finals de la Torino, competiție pe care a câștigat-o în precedentele două ediții.

Italianul este în prezent lider mondial, însă absența din ultimele turnee importante ale anului îi pune în pericol prima poziție în clasamentul ATP.

Alexander Zverev, ocupantul locului 2, are posibilitatea să recupereze diferența până la finalul sezonului.

FOTO. Alexander Zverev, campion la US Open 2026

Italianul are 30 de titluri ATP în palmares, dintre care cinci de Grand Slam: Australian Open 2024 și 2025, US Open 2024 și Wimbledon 2025 și 2026.

În acest an, Sinner a devenit și al doilea jucător din istorie, după Novak Djokovic, care a câștigat toate cele nouă turnee Masters 1000.

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