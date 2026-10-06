Mihai Pintilii (41 de ani) a explicat motivele pentru care a decis să plece de la Levadiakos, la doar câteva luni după ce se alăturase staff-ului condus de Elias Charalambous.

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Plecarea lui Mihai Pintilii de la Levadiakos a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă revenire la FCSB, în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf.

De ce a plecat Pintilii din Grecia: „Aș lăsa totul doar ca familia să fie bine”

Pintilii, care a petrecut șase sezoane în staff-ul FCSB-ului, a explicat însă că plecarea de la Levadiakos nu a avut legătură cu o eventuală revenire la formația roș-albastră.

„Din niște motive personale. A fost vorba de soție, avea nevoie de ajutor, să fim aproape de copii. Avem băiatul și fata, au o vârstă la care au nevoie să fim în preajma lor. Fata are 17 ani, băiatul 14. Vreau să o ajut pe soție, pentru că nu mai putea.

Am hotărât că e mai bine pentru familie să vin acasă. Familia e cea mai importantă pentru mine, indiferent de ce s-ar întâmpla, indiferent de oriunde m-aș duce sau de câți bani aș câștiga. Aș lăsa totul doar ca familia să fie bine!”, a spus acesta, conform sport.ro.

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Charalambous și Pintilii au lucrat împreună la FCSB din martie 2023 până în martie 2026. Pintilii a dezvăluit și ce discuție a avut cu antrenorul cipriot înainte de a pleca de la Levadiakos.

„M-a întrebat dacă vreau să rămân, dar a înțeles, i-am explicat. A zis că ar fi făcut același lucru, că și el e un familist”, a mai spus acesta.

Până în 2026, cei doi au câștigat două titluri consecutive, în 2024 și 2025, și două Supercupe ale României

Din partea mea, dacă Reghecampf îl vrea pe Pintilii, îl luăm imediat. Deși el atunci nu a făcut bine când a plecat. A plecat Charalambous, dar a plecat și el... Nu știu, să vedem ce zice Reghecampf. Gigi Becali, patron FCSB, într-o declarație anterioară

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