Cursa pentru locul 1 ATP se încinge Alexander Zverev profită de absența lui Jannik Sinner și țintește fotoliul de lider

Germanul a început cu dreptul aventura de la China Open și continuă să pună presiune pe liderul mondial

Zverev are nevoie de un parcurs aproape perfect în Asia pentru a transforma avantajul de moment într-o amenințare reală pentru primul loc ATP

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Cursa pentru supremația tenisului masculin devine tot mai interesantă pe măsură ce sezonul 2026 se apropie de final. Principala miză a toamnei este numărul maxim de puncte puse în joc în cadrul turneelor din seria ATP 500 și ATP Masters 1000.

Alexander Zverev (2 ATP) a profitat de absența liderului mondial Jannik Sinner și a trecut cu bine peste primul obstacol de la China Open, turneu în care fiecare victorie îl apropie de italian în clasamentul mondial.

Germanul l-a învins joi pe Cameron Norrie (40 ATP), scor 7-6 (7-1), 6-4, și s-a calificat în optimile competiției de la Beijing. Pentru Zverev, miza nu este însă doar trofeul de la Beijing. Este și o cursă contra calendarului.

Sinner stă pe margine, punctele încep să dispară

Sinner nu participă la China Open după ce a decis să nu revină încă în competiții, în contextul problemelor la genunchi. Italianul nu a mai jucat de la triumful de la Wimbledon din iulie și a ratat între timp mai multe turnee importante, inclusiv US Open.

Absența de la Beijing are însă și o consecință directă asupra clasamentului. Sinner era campionul en-titre și avea de apărat 500 de puncte ATP. Cum nu joacă, aceste puncte dispar din totalul său. Zverev, în schimb, ajunsese anul trecut până în sferturile de finală și avea doar 100 de puncte de apărat.

Diferența e încă mare, dar nu mai pare imposibil de recuperat

La începutul săptămânii, Sinner avea 11.000 de puncte, iar Zverev 9.630, o diferență de 1.370 de puncte. Chiar și în cazul unui triumf la Beijing, germanul nu ar putea deveni lider mondial.

Dar Beijingul este doar prima etapă a unei curse care se poate decide în principal la Shanghai și apoi în turneele din finalul sezonului.

ATP a calculat încă de după US Open că Zverev are un avantaj important în ceea ce privește punctele pe care le mai are de apărat până la finalul anului, mult mai puține decât Sinner, ceea ce îi oferă spațiu pentru a urca în ultimele săptămâni ale sezonului.

Următorul obstacol: un duel cu favoritul local

În optimile de finală de la Beijing, Zverev îl va întâlni mâine pe Juncheng Shang (250 ATP), reprezentantul gazdelor. Chinezul a trecut de argentinianul Sebastian Baez (51 ATP) într-un meci de trei seturi și va avea de partea sa publicul de la Beijing.

Dacă trece de acesta, Zverev va da probabil în „sferturi” peste Djokovic (11 ATP), un adversar pe măsură, care nu a pierdut niciodată în carieră la Beijing! Sârbul mai trebuie însă să îl învingă azi pe Yunchaokete Bu (104 ATP).

Zverev are deja avantajul moral al unui sezon de Grand Slam

Pentru german, 2026 este deja cel mai prolific sezon din cariera sa la nivel de Grand Slam. Zverev a cucerit al doilea său titlu major la US Open, după ce l-a învins pe americanul Ben Shelton (4 ATP) în finala de la New York.

Succesul i-a permis să urce pe primul loc în ATP Live Race To Turin, clasamentul care contabilizează punctele obținute în actualul sezon, un indicator excelent pentru forma de moment a jucătorilor.

Sinner păstrează controlul, dar calendarul lucrează împotriva lui

După China Open urmează Shanghai Masters, iar acolo ecuația devine mult mai importantă pentru clasament.

Pentru moment, germanul nu pare foarte aproape de a deveni liderul mondial. Dar după succesul de la US Open și începutul solid de la Beijing, lupta pentru primul loc ATP nu mai pare o miză a anului 2027. A devenit una dintre poveștile fascinante ale ultimelor săptămâni din sezonul 2026.

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