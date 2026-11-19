Un incident de o violență extremă, petrecut în fotbalul din Ecuador, a primit una dintre cele mai drastice sancțiuni disciplinare din fotbalul sud-american.

Jhon Michel Perlaza Salas, jucător al formației Club Ciudad de Yantzaza, a primit o suspendare de 8 ani la orice activitate legată de fotbal, după ce lovit cu o piatră în figură un arbitru asistent.

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Oficialul a suferit răni grave, a fost supus unei intervenții chirurgicale și a primit 60 de zile de concediu medical.

A lovit un arbitru cu o piatră în plină figură

Incidentul s-a petrecut pe 17 octombrie 2026, la partida dintre Club Ciudad de Yantzaza și Club Rio Aguarico, din cadrul competiției Ascenso Nacional, (liga a 3-a a fotbalului ecuadorian).

Meciul conta pentru etapa a treia a Grupei D, iar momentele dramatice s-au produs în minutul 90+6, când partida se apropia de final.

Jhon Michel Perlaza, jugador del Club Ciudad de Yantzaza de la Segunda Categoría, fue sancionado con ocho años de inactividad por la agresión con una piedra a un árbitro. 👉 https://t.co/GGC8lheixy https://t.co/KCX4F0nMJn — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) November 19, 2026

Perlaza se afla pe banca de rezerve în momentul incidentului. Acesta a aruncat o piatră spre teren, care l-a lovit direct în față pe arbitrul asistent Lenin Giovanni Ojeda Nunez. Oficialul nu a mai putut continua, iar arbitrul central a decis oprirea definitivă a partidei.

Arbitrul asistent a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Raportul medical a stabilit o perioadă de concediu medical de 60 de zile, conform Reuters.

Opt ani de suspendare pentru agresor!

Comisia de Disciplină a Federației Ecuadoriene de Fotbal l-a găsit responsabil pe Jhon Michel Perlaza pentru agresiune fizică asupra unui oficial de meci.

Jhon Michel Perlaza Salas, suspendat 8 ani! (foto: Facebook)

Verdictul a fost unul drastic: opt ani de suspendare din orice activitate asociată fotbalului.

Sancțiunea este valabilă până la 19 octombrie 2034 și nu se limitează doar la participarea în competițiile oficiale, ci vizează întreaga activitate fotbalistică.

Federația Ecuadoriană a anunțat că va solicita FIFA extinderea sancțiunii la nivel mondial. Dacă această solicitare va fi aprobată, interdicția ar urma să fie aplicabilă și în afara Ecuadorului.

Atât fotbalistul, cât și clubul au posibilitatea de a contesta decizia la Tribunalul de Apel al federației.

Și clubul de care aparține a fost sancționat

Federația a considerat că și Club Ciudad de Yantzaza poartă responsabilitatea pentru comportamentul fotbalistului și pentru nerespectarea obligațiilor de securitate pe care le avea în calitate de echipă gazdă.

Astfel, clubul a primit trei sancțiuni:

Amendă de 2.000 de dolari.

Obligația de a achita 4.369,73 de dolari pentru cheltuielile medicale ale arbitrului asistent.

Interdicția de a disputa următoarele trei partide pe teren propriu pe stadionul Municipal din Yantzaza.

Conducerea clubului a reacționat după incident și a anunțat îndepărtarea imediată a lui Perlaza din echipă.

Reprezentanții formației au condamnat orice formă de agresiune, fizică sau verbală, și au transmis că fotbalul trebuie să rămână un spațiu al respectului și fair-play-ului.

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