Mykhailo Mudryk a vorbit despre cea mai dificilă perioadă din cariera sa, după ce a fost suspendat pentru dopaj timp de 20 de luni.

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Fotbalistul ucrainean, în vârstă de 25 de ani, susține că substanța interzisă depistată în organismul său ar fi ajuns acolo în timpul unei acțiuni a echipei naționale și a dezvăluit că sancțiunea l-a afectat profund din punct de vedere psihologic.

Într-un interviu acordat canalului ucrainean de YouTube „Guest of Gordon”, extrema a indicat direct mediul din cadrul naționalei drept responsabil pentru situația în care a ajuns.

Mudryk a susținut că nu a consumat în mod intenționat meldonium și că prezența acestei substanțe în organismul său ar fi avut legătură cu perioada petrecută în Ucraina.

„Dau vina pe anturaj, pe situația din cadrul echipei naționale a Ucrainei. Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Probabil că nu am spus public acest lucru până acum, dar o fac acum... Dacă dau vina direct pe naționala Ucrainei? Da, exact”, a declarat fotbalistul.

Mykhailo Mudryk susține că substanța interzisă a ajuns în organismul său în cantonamentul naționalei

Jucătorul a explicat că nu știa de existența meldoniumului și a afirmat că nu ar fi avut posibilitatea să intre în contact cu această substanță în Anglia. În opinia sa, perioada petrecută alături de reprezentativa Ucrainei reprezintă singurul context în care ar fi putut apărea contaminarea.

„Nu auzisem niciodată de o substanță precum meldoniumul. Este ceva ce se găsește doar în Europa de Est. Nu ar fi putut ajunge în organismul meu decât atunci când eram în Ucraina. În Anglia nu există un astfel de produs”, a susținut Mudryk.

Acesta a insistat că deplasările sale în Ucraina au avut legătură cu convocările la echipa națională. „Totul indică faptul că s-a întâmplat în timpul unui cantonament al echipei naționale”, a adăugat fotbalistul.

Mudryk l-a criticat și pe Andriy Shevchenko, președintele Federației Ucrainene de Fotbal, despre care spune că i-ar fi oferit prea puțin sprijin în perioada respectivă. De asemenea, jucătorul a acuzat federația că ar fi fost responsabilă pentru scurgerile de informații apărute în timpul procedurilor.

Mykhailo Mudryk

Mudryk, mărturisiri despre depresia provocată de suspendare: „ M-am gândit să mă sinucid”

Anunțul rezultatului pozitiv a avut un impact major asupra fotbalistului, care a descris momentul ca pe o prăbușire psihică. Mudryk a povestit că inițial nu a putut accepta că testul antidoping ar putea indica o problemă reală.

„A fost ceva complet neașteptat. Nu puteam să cred că rezultatul pozitiv era real. A fost ca și cum aș fi căzut de pe un zgârie-nori. Într-un vis, ai ajunge la un moment dat să lovești pământul; în viața reală, eu pur și simplu am continuat să cad. M-a afectat enorm din punct de vedere mental”, a mărturisit acesta.

Fotbalistul a recunoscut că a plâns și a consumat alcool după ce a aflat că nu mai poate juca, însă a susținut că nu și-a pierdut convingerea că va reveni la nivel înalt. Una dintre cele mai dure mărturisiri a vizat însă starea sa psihică din acea perioadă.

„M-am gândit să mă sinucid, dar mi-am dat seama imediat că aceasta nu era soluția”, a spus Mudryk.

Suspendarea lui Mykhailo Mudryk și revenirea în fotbal

Cazul a devenit public în noiembrie 2024, când Mudryk a fost suspendat provizoriu după ce a fost depistat pozitiv cu meldonium, o substanță interzisă. Federația Engleză de Fotbal (FA) i-ar fi aplicat inițial o suspendare de patru ani, însă fotbalistul a contestat sancțiunea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Procedura s-a încheiat cu acceptarea unei perioade de suspendare echivalente cu timpul deja executat, ceea ce i-a permis să revină în activitate în iulie 2026. Mudryk a recunoscut că a încălcat regulile antidoping, dar a susținut că nu a luat în mod conștient substanța interzisă.

Chelsea a plătit aproximativ 100 de milioane de euro pentru transferul său. Acum evoluează la Tottenham, sub formă de împrumut.

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