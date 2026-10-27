Răzbunarea lui Mourinho VIDEO. Mesaj ironic al antrenorului portughez pentru fanii Barcelonei

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, le-a transmis un mesaj ironic suporterilor Barcelonei după victoria obținută pe Camp Nou, scor 2-1, în etapa #10 din La Liga.

Portughezul a povestit că fanii catalani nu l-au lăsat să doarmă la prânz în ziua meciului.

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Real Madrid s-a impus grație celor două goluri marcate de Kylian Mbappe, în minutele 41 și 87.

Raphinha a înscris pentru Barcelona, în minutul 61.

Mourinho, mesaj ironic pentru fanii Barcelonei: „Nu am dormit la prânz, dar le-am învins echipa”

Înaintea partidei, mai mulți suporteri ai Barcelonei s-au adunat în fața hotelului în care era cazată delegația lui Real Madrid.

Fanii au cântat și au scandat în apropierea hotelului, iar Mourinho a povestit că zgomotul l-a împiedicat să se odihnească înaintea derby-ului.

După victoria de pe Camp Nou, portughezul nu a ratat ocazia de a-i ironiza.

„Dedic această victorie suporterilor Barcelonei care nu m-au lăsat să dorm la prânz, astăzi, la hotel. Au venit la hotel și au cântat toată ziua, așa că n-am putut să dorm.

Ei bine, nu am dormit la prânz, dar le-am învins echipa. Îi îmbrățișez cu drag”, a declarat Jose Mourinho, pentru Real Madrid TV, potrivit sportskeeda.com.

José Mourinho: “Para esos fans (del Barcelona) que no me dejaban dormir la siesta en el hotel, un abrazo para ellos”



ES DIOS JAJAJAJAJA.



EL PADRE DEL BARCELONA. 🔥 pic.twitter.com/3P2JtPyNGx — MT2 (@madrid_total2) October 26, 2026

Mourinho a sărbătorit spectaculos golul victoriei din El Clasico

Antrenorul portughez a oferit și unul dintre cele mai spectaculoase momente ale serii.

După ce Mbappe a înscris golul de 2-1, în minutul 87, Mourinho s-a aruncat în genunchi și a alunecat pe gazon, în apropierea băncii tehnice.

La finalul partidei, tehnicianul și-a felicitat jucătorii și a subliniat că succesul de pe Camp Nou este important, dar nu decisiv în lupta pentru titlu.

„Din punctul meu de vedere, Real Madrid nu joacă pentru a câștiga pe Camp Nou, ci pentru a câștiga La Liga.

Dacă învingem astăzi și pierdem săptămâna viitoare pe El Sardinero, victoria de astăzi nu va mai avea aceeași însemnătate”, a afirmat Mourinho.

Real Madrid a ajuns la 24 de puncte după primele zece etape din La Liga, în timp ce Barcelona a rămas lider, cu 27 de puncte. Între cele două rivale se află Atletico Madrid, cu 25 de puncte.

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