„Îl avem pe Guardiola”  Fanii lui City, declarație de dragoste pentru antrenor, deși a obținut doar 2 victorii în ultimele 14 meciuri

Fanii lui Manchester City i-au făcut o adevărată declarație de dragoste lui Josep Guardiola la finalul meciului cu Leicester City, câștigat de campioana Angliei cu 2-0.

Leicester-Manchester City a fost al 500-lea meci al „cetățenilor” cu Josep Guardiola antrenor.

Cu doar 2 victorii în ultimele 14 meciuri, Guardiola traversează cea mai grea perioadă din cariera de antrenor, dar fanii au vrut să-l asigure că îl susțin.

Manchester City a învins-o pe Leicester cu golurile semnate de Savinho și Haaland. Ultima victorie a campioanei Angliei în deplasare data din 20 octombrie 2024, 2-0 pe terenul celor de la Wolverhampton.

Cântec pentru Guardiola. Fanii lui Manchester City îl susțin pe antrenor

Josep Guardiola are parte de susținerea fanilor chiar dacă traversează cel mai greu moment de când s-a apucat de antrenorat. Catalanul a obținut duminică (n.r.-29 decembrie) doar a doua victorie în ultimele 14 meciuri, pe terenul celor de la Leicester.

În minutul 21, Savinho a reușit primul său gol în tricoul lui Manchester City, iar Haaland a făcut 2-0 în ultimul sfert de oră.

Cel mai frumos moment avut loc la finalul partidei, când fanii campioanei Angliei i-au cântat lui Josep Guardiola. Catalanul a sărbătorit 500 de meciuri pe banca echipei Manchester City.

Spectatorii i-au cântat „We've got Guardiola” (n.r. - Îl avem pe Guardiola), scandare care s-a auzit prima dată în 2016, când catalanul a ajuns la City, și este un cover după hitul din anii '60 „Glad All Over” al formației rock The Dave Clark Five.

„Îl avem pe Guardiola,

Guardiola, sunt atât de fericit că ești al meu

Spune că mă vrei tot timpul

Spune-mi că ai nevoie de mine

Vei fi al meu mereu

Sunt atât de fericit pentru că-l avem pe Guardiola”.

Englezii întreabă, ChatGPT răspunde. Cum o poate revitaliza Guardiola pe City

Înaintea partidei celor de la City cu Leicester, Daily Mail a apelat la inteligența artificială pentru a afla cum poate Guardiola să-și redreseze echipa.

Iată câteva din soluțiile găsite de ChatGPT pentru Manchester City

Stabilitate defensivă - Apărarea lui Manchester City a fost șubredă uneori, în special în meciurile importante, cu lacune în concentrare și vulnerabilitate pe contraatac.

Soluția: O pereche mai robustă de fundași centrali: City s-a confruntat uneori cu accidentări ale unor fundași cheie precum Ruben Dias și John Stones. Construirea unui parteneriat mai consistent în apărarea centrală sau adăugarea unui alt fundaș central de clasă superioară ar putea oferi o mai mare profunzime.

Dependența de fundașii laterali pentru atac a lăsat uneori City expusă în defensivă. Guardiola ar putea să se asigure că aceștia adoptă un rol mai echilibrat, oferind acoperire defensivă fără a compromite prea mult sprijinul ofensiv.

Recuperare mai rapidă în urma contraatacurilor: Cu o linie defensivă înaltă, City este vulnerabilă în fața echipelor care pot pătrunde rapid. Protejarea împotriva acestor situații ar putea implica o poziționare mai disciplinată din partea mijlocașilor și fundașilor centrali.

Soluția: Mai mulți mijlocași dinamici, adăugarea unui mijlocaș box-to-box dinamic sau a cuiva cu mai mult fler și dribling direct ar putea oferi o perspectivă diferită. Un jucător capabil să rupă liniile cu pase sau driblinguri ar diversifica opțiunile de atac ale lui City.



În timp ce Rodri este, de obicei, crucial la mijlocul terrenului, City a avut dificultăți în absența spaniolului. Guardiola ar putea experimenta cu folosirea unui pivot dublu pentru a oferi mai multă versatilitate, în special împotriva echipelor care stau în adâncime.

Deși Bernardo Silva este adesea folosit ca aripă, Guardiola ar putea lua în considerare utilizarea lui mai central pentru a lega jocul și a crea superioritate în ultima treime.

Soluția: Guardiola ar putea continua să dezvolte strategii de rotație în echipă, asigurându-se că jucători-cheie precum Kevin De Bruyne, Erling Haaland și alții sunt bine odihniți pentru meciurile importante, fără să sacrifice calitatea jocului.

Integrarea mai multor jucători tineri în prima echipă sau trimiterea lor sub formă de împrumut la altă echipă pentru a dobândi experiență.

Soluția: Un atac diversificat, Guardiola ar putea să încerce să împartă mai bine sarcinile când vine vorba despre marcatori. Ar putea fi implicați mai mult și Savinho, Jack Grealish sau chiar mijlocașii, precum Bernardo Silva.

Uneori, City poate deveni prea complicată în jocul său, căutând golul perfect. Pep ar trebui să se asigure că jucătorii sunt decisivi în fața porții.