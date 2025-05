„Mi-e rușine de mine” Gicu Grozav, extrem de afectat, după înfrângerea suferită de Petrolul în meciul cu Oțelul: „Ne-a fost frică”

PETROLUL - OȚELUL 1-3. Gicu Grozav (34 de ani), extrema stângă a gazdelor, și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea echipei sale.

Grozav s-a arătat dezamăgit de prestația sa și a echipei sale și s-a prezentat destul de abătut la flash-interviu.

PETROLUL - OȚELUL. Gicu Grozav: „ Mi-e rușine de mine”

„Mi-e rușine de mine, de cum am arătat astăzi. Mai avem o șansă pe care trebuie s-o fructificăm. N-o să fie ușor, dar sper să facem un meci bun la Iași. Supărare mare, încă un meci ratat pentru noi, dar sper că ne vom reveni și vom salva acest sezon ratat.

Poate ne-a fost frică, am încercat să apărăm acel gol. Când încerci să te aperi, ei vin fără presiune...

Au venit relaxați, au jucat fotbal, ne-au împins cu fundul în poartă și e normal să vină și golurile”, a spus Gicu Grozav, potrivit digisport.ro.

În urma înfrângerii cu Oțelul, Petrolul stă cu emoții înainte de ultima etapă, trupa lui Mehmet Topal fiind la doar două puncte distanță de locurile de baraj.

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA 1-2

Hermannstadt - Poli Iași 1-0

Petrolul - Oțelul.

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău

Hermannstadt, Oțelul Galați, UTA Arad și Farul Constanța sunt salvate matematic de la retrogradare.

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 8 34 3. Farul 8 30 4. UTA Arad 8 30 5. Politehnica Iaşi* 8 28 6. Petrolul 8 28 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire

