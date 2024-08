Neste sábado, 3, no início do segundo tempo do jogo contra Angola, Albertina Kassoma, camisa 10 da seleção africana, sentiu uma lesão e não conseguiu deixar a quadra caminhando. A brasileira Tamires, então, ofereceu ajuda e carregou a adversária no colo até o banco de reservas pic.twitter.com/eIMM9mYFdd